Согласно картотеке арбитражных дел, «Правда» была признана банкротом в мае 2022 года, в отношении компании открыли конкурсное производство. Первоначально конкурсным управляющим утвердили Владимира Авилова, в марте 2023 года его сменил господин Пономарев. Среди кредиторов предприятия — ООО «Жасмин», зарегистрированное в Курской области и специализирующееся на аренде и управлении недвижимостью, и ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье» (структура воронежской ГК «Эконива» Штефана Дюрра), которое единолично руководит «Жасмином» и владеет 100% его уставного капитала. Совокупные требования этих компаний к «Правде» по отдельному судебному спору составили 528,6 млн руб. А также московское АО «Щелково агрохим», которым руководит Салис Каракотов, с задолженностью 48,9 млн руб.