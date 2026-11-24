Курское сельхозпредприятие «Правда» продает права требования на 143 млн рублей
По данным Rusprofile, ООО «Правда» зарегистрировано в 2005 году в Курской области. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. Уставный капитал составляет 2 млн руб. Конкурсным управляющим назначен Алексей Пономарев. Единственным учредителем компании является Владимир Перфильев, которому принадлежит 100% долей. По итогам 2025 года выручка общества увеличилась с 18 млн руб. до 205 млн руб., то есть в 11,4 раза. Чистая прибыль выросла с 5 млн до 159 млн руб. — в 31,8 раза. Такой рост в первую очередь связан с реализацией имущества и расчетами в рамках конкурсного производства.
В начале ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что в макрорегионе растет число корпоративных банкротств. В третьем квартале 2026-го количество новых конкурсных производств в отношении компаний и крестьянско-фермерских хозяйств увеличилось на 38% год к году, до 58. Наиболее резкий рост зафиксирован в Курской области — на 80%, с пяти до девяти процедур.