Самозанятые призвали разделить трудовые отношения и платформенную занятость
Объединение самозанятых России и профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» предложили правительству установить единые критерии разграничения платформенной занятости и трудовых отношений. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместное письмо организаций премьер-министру Михаилу Мишустину.
Авторы обращения просят правительство официально закрепить совокупность признаков, указывающих на фактический наем работников, даже если работодатель декларирует их занятость на цифровых платформах. Среди признаков:
выдача поручений без использования цифровой платформы;
применение не предусмотренных договором санкций;
управление работниками через сторонние каналы связи;
назначение исполнителей для конкретной работы вручную вне платформы.
По мнению авторов письма, введение единых критериев в этой области позволит выявлять случаи скрытого найма без дополнительной нагрузки на добросовестных участников рынка.
Отдельные предложения в письме касаются будущего налога на профессиональный доход (НПД). Организации просят сохранить действующие ставки 4% и 6% после завершения эксперимента в 2028 году, а также проиндексировать предельный годовой доход самозанятых, который с 2019 года остается на уровне 2,4 млн руб. Предлагается также сохранить добровольное социальное страхование самозанятых, но рассмотреть введение обязательных пенсионных взносов для тех, кто не имеет других источников дохода.