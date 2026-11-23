Отдельные предложения в письме касаются будущего налога на профессиональный доход (НПД). Организации просят сохранить действующие ставки 4% и 6% после завершения эксперимента в 2028 году, а также проиндексировать предельный годовой доход самозанятых, который с 2019 года остается на уровне 2,4 млн руб. Предлагается также сохранить добровольное социальное страхование самозанятых, но рассмотреть введение обязательных пенсионных взносов для тех, кто не имеет других источников дохода.