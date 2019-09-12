Тамбовщина сплавилась с титаном

Тамбовские власти решили сами вести затянувшийся проект по разработке месторождения титанового сырья «Центральное», считающегося одним из крупнейших в мире. Обладминистрация выкупила у планировавшей добывать там сырье с 2008 года госкорпорации «ВСМПО-Ависма» права на геологоразведку. Уже к концу 2019-го ожидается получение лицензии на добычу, которая позволит спроектировать опытное производство на 2 млн т циркон-рутил-ильменитовых песков за 3 млрд руб. с перспективой расширения до горно-обогатительного комбината на 8 млн т. Финансировать стройку обладминистрация намерена за счет инвесторов, не исключая участие и самой «ВСМПО-Ависма».

Подробности проекта “Ъ-Черноземье” рассказал генеральный директор оператора разработки месторождения ООО «ГПК “Титан”» Сергей Ерин. «Титан» принадлежит АО «Корпорация развития Тамбовской области», подконтрольному региональным властям. Это недавно зарегистрированное юрлицо — фактически копия ранее имевшего права на разведку месторождения титанового сырья ООО «Горнопромышленная компания “Титан”», в разное время с 2003 года принадлежавшего структурам «Норильского никеля» и госкорпорации «ВСМПО-Ависма». После того как она решила заморозить проект (2720398) по добыче, структуры обладминистрации выкупили ГПК, а после перевели деятельность по геологоразведке в новое юрлицо. Сумму сделки власти не раскрывают.

Новое юрлицо, как рассчитывают местные власти, должно в четвертом квартале 2019 года получить лицензию на право пользования недрами для промышленной разработки месторождения. Как уточнил “Ъ-Черноземье” господин Ерин, лицензия позволит ГПК «Титан» использовать весь восточный участок месторождения с титановым сырьем. Его площадь составляет 3,1 тыс. га, а запас рудоносных циркон-рутил-ильменитовых песков, из которых добывается сырье, оценивается в 240 млн т.

После получения лицензии ГПК «Титан» приступит к разработке проекта опытной обогатительной фабрики мощностью 2 млн т песков в год. Как рассчитывает господин Ерин, работа над «сложным и масштабным» проектом может занять до двух лет, к строительству в этом случае удастся приступить не ранее 2021-2022 годов. Возводить опытное производство, стоимость которого оценивается в 3 млрд руб., власти рассчитывают уже с привлечением средств инвесторов, не исключая, что одним из них может стать «ВСМПО-Ависма».

В долгосрочной перспективе опытное производство может быть расширено до полноценного горно-обогатительного комбината (ГОК) мощностью 8 млн т песков в год и стоимостью уже порядка 12 млрд руб., добавил гендиректор «Титана».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГПК “Титан”» зарегистрировано в Тамбове в 2018 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — добыча и обогащение руд редких металлов. 99% 000 принадлежат АО «Корпорация развития Тамбовской области», 1% — местному ООО «Региональная нерудная компания», конечным бенефициаром которого тоже является обладминистрация. Гендиректор нерудной компании — руководитель ГПК Сергей Ерин. Финпоказатели компания не раскрывала.

Как рассчитывают тамбовские власти, сырье с «Центрального» могут покупать «ВСМПО-Ависма» (входит в «Ростех») и считающийся активом украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа завод «Крымский титан», который работает в Крыму через зарегистрированную уже в РФ компанию «Титановые инвестиции». Ранее месторождением также интересовалась горно-металлургическая компания «Норильский никель». В «ВСМПО-Ависма» пообещали прокомментировать планы по участию в проекте позднее. В «Норникеле» не ответили на запрос “Ъ-Черноземье”. Активы господина Фирташа арестованы по иску ВТБ из-за долгов «Титановых инвестиций».

Металлургический эксперт Леонид Хазанов сомневается, что тамбовские власти вряд ли смогут подготовить месторождение к промышленной добыче более эффективно, чем профильный инвестор. «К тому же существует риск спроса. Нет никакой гарантии, что “ВСМПО-Ависма” и “Крымский титан” в итоге согласятся покупать тамбовский концентрат. С одной стороны, им необходимо сырье для обеспечения собственных производств. Но они могут получать его из любой страны мира, главное, чтобы цена и качество были приемлемыми. Поставщиками с выгодными условиями могут стать даже украинские ГОКи, поскольку тамошние производители титана не способны купить у них весь объем сырья», — отметил господин Хазанов.

Аналитик «Алора» Алексей Антонов напомнил о сложностях с добычей сырья на месторождении. «"Норникель" к разработке так и не преступил, а "Ависма" в свое время предпочла “Центральному” Волчанское месторождение в Днепропетровской области Украины. Дело в том, что тамбовская руда относится к категории бедных, содержание титана в ней оценивается в порядка 20%. Перед инвестором встанет вопрос рентабельности добычи», — отметил господин Антонов.

Сергей Ерин также заверил, что строительство ГОКа в Тамбовской области «не окажет отрицательного влияния на экологическую обстановку в регионе». По его словам, добычу сырья предполагается проводить так называемым «мокрым способом» — без буровзрывных работ, с использованием технологической воды. Она будет проходить через многоступенчатые очистные сооружения. «Рудные пески не имеют радиоактивного фона, а сам процесс их обогащения будет механическим и не предусматривает применения химических реактивов, поэтому объем вредных примесей в атмосферу будет минимален», — заключил управленец.

Сергей Калашников