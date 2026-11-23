ЦОДы обяжут оплачивать неиспользованную электроэнергию
Минэнерго России предложило с 1 января 2027 года перевести центры обработки данных (ЦОД) и майнинговые компании на оплату потребляемой ими электроэнергии в соответствии с комфортным для энергетиков правилом «бери или плати». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.
Согласно инициативе министерства, потребители электроэнергии должны будут оплачивать не менее 70% заранее запрошенного ими объема независимо от фактически использованной мощности.
Новые правила предлагается распространить на объекты мощностью от 670 кВт. Для площадок мощностью до 5 МВт минимальный платеж в размере 70% заявленной мощности предполагается ввести сразу после вступления в силу соответствующего постановления. Для более крупных объектов предусмотрен поэтапный переход. В частности, для площадок мощностью от 5 до 50 МВт обязательную долю оплаты предполагается увеличивать с 15% до 70% в течение четырех лет, а для объектов свыше 50 МВт переходный период составит шесть лет.
Новые требования могут затронуть в том числе уже действующие дата-центры. Проект нового регламента министр энергетики Сергей Цивилев 30 октября направил на согласование премьер-министру Михаилу Мишустину, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэкономразвития.