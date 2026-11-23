Новые правила предлагается распространить на объекты мощностью от 670 кВт. Для площадок мощностью до 5 МВт минимальный платеж в размере 70% заявленной мощности предполагается ввести сразу после вступления в силу соответствующего постановления. Для более крупных объектов предусмотрен поэтапный переход. В частности, для площадок мощностью от 5 до 50 МВт обязательную долю оплаты предполагается увеличивать с 15% до 70% в течение четырех лет, а для объектов свыше 50 МВт переходный период составит шесть лет.