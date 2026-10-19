Суд пересмотрит штрафы по договорам займа тамбовского «ГПК "Титан"» на 56 млн
Арбитражный суд Центрального округа аннулировал решения нижестоящих инстанций, которые не позволили ООО «ГПК "Титан"» добиться пересмотра штрафных санкций в рамках долгового спора с ООО «Моршанский завод растительных масел». Материалы дела о взыскании задолженности по договорам займа направлены на новое рассмотрение в первую инстанцию. Как следует из картотеки арбитражных дел, изначально завод требовал с ответчика 82,8 млн руб., однако в ноябре 2023 года в ходе утверждения мирового соглашения стороны зафиксировали остаток основного долга на отметке 16,9 млн руб. Впоследствии из-за жестких пеней итоговый объем денежных требований к заемщику увеличился на 56,1 млн до 73,1 млн руб.
Разбирательство по делу стартовало в Арбитражном суде Тамбовской области еще в 2022 году. В ходе процесса стороны выразили намерение урегулировать финансовые претензии мирным путем, в связи с чем в ноябре 2023 года 19-й арбитражный апелляционный суд официально утвердил заключенное между ними мировое соглашение. Документ определял график погашения задолженности по займам и устанавливал меры ответственности за нарушение сроков выплат. В процессе реализации соглашения возникла просрочка, что позволило ООО «Моршанский завод растительных масел» инициировать процедуру принудительного взыскания.
Согласно материалам дела, с 1 июля 2024-го по 2 сентября 2025-го с банковского счета ООО «ГПК "Титан"» списали почти 49 млн руб. Кроме того, к взысканию в рамках исполнительного производства было предъявлено еще 24,1 млн руб. В итоге ООО «ГПК "Титан"» в январе 2026 года обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о снижении неустойки. Компания настаивала на том, что начисленные суммы являются явно несоразмерными последствиям нарушения обязательств.
Суды первой и апелляционной инстанций, рассматривавшие ходатайство компании, в удовлетворении требований отказали. Решения исходили из того, что мировое соглашение является добровольно принятым актом и его условия о размере ответственности не могут быть изменены в одностороннем порядке.
Арбитражный суд Центрального округа в своем постановлении признал такую правовую позицию ошибочной. По мнению кассации, при наличии аргументов о явной чрезмерности штрафных санкций суды обязаны исследовать обстоятельства по существу, а не уклоняться от них, ссылаясь на процессуальную форму документа.
В 2018 году в Тамбове ООО «ГПК "Титан"» создало одноименную структуру под оформление лицензии на недропользование для освоения титанового месторождения «Центральное» в Рассказовском округе. Учредителями компании выступили Корпорация развития Тамбовской области (99% долей) и ООО «Региональная нерудная компания» (1%). В марте 2026 года Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению иск о признании первой организации банкротом из-за долга в 13,4 млн руб. Заседание по этому делу назначено на 2 ноября.
На прошлой неделе стало известно, что Федеральное агентство по недропользованию определило право на пользование восточным участком месторождения «Центральное». Торги признаны несостоявшимися из-за наличия всего одной заявки — от столичного АО «Сегмент», с которым и будет подписан контракт. Итоговая стоимость права на разработку недр составила 627 млн руб. — сумма включает начальную цену в 570 млн руб. и один шаг аукциона.