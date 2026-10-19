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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

Суд пересмотрит штрафы по договорам займа тамбовского «ГПК "Титан"» на 56 млн

Арбитражный суд Центрального округа аннулировал решения нижестоящих инстанций, которые не позволили ООО «ГПК "Титан"» добиться пересмотра штрафных санкций в рамках долгового спора с ООО «Моршанский завод растительных масел». Материалы дела о взыскании задолженности по договорам займа направлены на новое рассмотрение в первую инстанцию. Как следует из картотеки арбитражных дел, изначально завод требовал с ответчика 82,8 млн руб., однако в ноябре 2023 года в ходе утверждения мирового соглашения стороны зафиксировали остаток основного долга на отметке 16,9 млн руб. Впоследствии из-за жестких пеней итоговый объем денежных требований к заемщику увеличился на 56,1 млн до 73,1 млн руб.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Разбирательство по делу стартовало в Арбитражном суде Тамбовской области еще в 2022 году. В ходе процесса стороны выразили намерение урегулировать финансовые претензии мирным путем, в связи с чем в ноябре 2023 года 19-й арбитражный апелляционный суд официально утвердил заключенное между ними мировое соглашение. Документ определял график погашения задолженности по займам и устанавливал меры ответственности за нарушение сроков выплат. В процессе реализации соглашения возникла просрочка, что позволило ООО «Моршанский завод растительных масел» инициировать процедуру принудительного взыскания.
Согласно материалам дела, с 1 июля 2024-го по 2 сентября 2025-го с банковского счета ООО «ГПК "Титан"» списали почти 49 млн руб. Кроме того, к взысканию в рамках исполнительного производства было предъявлено еще 24,1 млн руб. В итоге ООО «ГПК "Титан"» в январе 2026 года обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о снижении неустойки. Компания настаивала на том, что начисленные суммы являются явно несоразмерными последствиям нарушения обязательств.
Суды первой и апелляционной инстанций, рассматривавшие ходатайство компании, в удовлетворении требований отказали. Решения исходили из того, что мировое соглашение является добровольно принятым актом и его условия о размере ответственности не могут быть изменены в одностороннем порядке.
Арбитражный суд Центрального округа в своем постановлении признал такую правовую позицию ошибочной. По мнению кассации, при наличии аргументов о явной чрезмерности штрафных санкций суды обязаны исследовать обстоятельства по существу, а не уклоняться от них, ссылаясь на процессуальную форму документа.
В 2018 году в Тамбове ООО «ГПК "Титан"» создало одноименную структуру под оформление лицензии на недропользование для освоения титанового месторождения «Центральное» в Рассказовском округе. Учредителями компании выступили Корпорация развития Тамбовской области (99% долей) и ООО «Региональная нерудная компания» (1%). В марте 2026 года Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению иск о признании первой организации банкротом из-за долга в 13,4 млн руб. Заседание по этому делу назначено на 2 ноября.
На прошлой неделе стало известно, что Федеральное агентство по недропользованию определило право на пользование восточным участком месторождения «Центральное». Торги признаны несостоявшимися из-за наличия всего одной заявки — от столичного АО «Сегмент», с которым и будет подписан контракт. Итоговая стоимость права на разработку недр составила 627 млн руб. — сумма включает начальную цену в 570 млн руб. и один шаг аукциона.
Кабира Гасанова