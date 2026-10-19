Суд пересмотрит штрафы по договорам займа тамбовского «ГПК "Титан"» на 56 млн

Арбитражный суд Центрального округа аннулировал решения нижестоящих инстанций, которые не позволили ООО «ГПК "Титан"» добиться пересмотра штрафных санкций в рамках долгового спора с ООО «Моршанский завод растительных масел». Материалы дела о взыскании задолженности по договорам займа направлены на новое рассмотрение в первую инстанцию. Как следует из картотеки арбитражных дел, изначально завод требовал с ответчика 82,8 млн руб., однако в ноябре 2023 года в ходе утверждения мирового соглашения стороны зафиксировали остаток основного долга на отметке 16,9 млн руб. Впоследствии из-за жестких пеней итоговый объем денежных требований к заемщику увеличился на 56,1 млн до 73,1 млн руб.