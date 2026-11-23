«Надежда есть всегда»
Дмитрий Дризе — о дальнейших перспективах переговорного процесса
Европа требует полноценного участия в переговорах по Украине. Как заявили в Елисейском дворце, только при таком условии состоится визит в Москву делегации Старого Света. Ранее Дональд Трамп вновь пообещал подвижки в мирном процессе, однако от какой-либо конкретики воздержался. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что дальнейший переговорный процесс под угрозой.
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Дональд Трамп провел «историческую» пресс-конференцию по итогам своей поездки в Китай на саммит АТЭС. Несмотря на громкий, в стиле нынешнего американского лидера, анонс, большой сенсации не случилось. В частности, президент США не ответил, по сути, на главный вопрос: какие гарантии Америка готова дать Украине по завершении боевых действий. Ранее говорилось о том, что это будет некий аналог четвертой и пятой статей Устава НАТО. То есть вооруженное нападение на одного или нескольких членов военного блока рассматривается как нападение на весь альянс. В этой связи сам термин «аналог» явно нуждается в серьезном уточнении. Трамп заявил, что не знает и не хочет говорить об этом, сначала нужно заключить мирное соглашение. Притом что одно вытекает из другого: Киев требует сначала гарантий, потом договора.
Общий смысл такой: Владимир Путин действительно хочет заключить сделку. При этом с обеих сторон звучит много разных заявлений, которые не стоит воспринимать всерьез, поскольку идет информационная война. На самом деле желание заключить мир есть.
Тем временем Елисейский дворец сформулировал условия, при которых европейские представители готовы приехать в Москву: Европа должна стать официальным участником переговоров по Украине. В России к подобным заявлениям предсказуемо отнеслись скептически. Это сейчас одна из самых обсуждаемых тем. В Кремле хотят выяснить, что европейские представители намерены предложить конкретно с точки зрения урегулирования.
Владимир Зеленский, со своей стороны, считает подключение европейцев к диалогу почти что свершившимся фактом. Очередной раунд должен состояться в ближайшее время — предположительно в Абу-Даби или на другой нейтральной площадке. Ранее Фридрих Мерц озвучил позицию от имени «коалиции желающих»: перед тем как обсуждать будущее мироустройство, сначала необходимо прекратить огонь. Канцлер Германии отверг так называемый «ялтинский формат», когда мир делят без согласия последнего.
Что же в итоге? Дональд Трамп, как всегда, сохраняет оптимизм, однако по факту налицо явное расхождение позиций, и никакого компромисса по-прежнему не просматривается. Можно, конечно, понадеяться на некие непубличные договоренности, однако верится в это с большим трудом. Одновременно с этим усиливается и военная эскалация. Впрочем, надежда есть всегда. Например, обсуждается рождественское или новогоднее перемирие. Или расширение практики гуманитарных пауз. При этом время до конца 2026 года остается все меньше, так что, если в ближайшие дни прорыва не случится — значит, впереди очередные непростые 12 месяцев, с новым конгрессом и реалиями.