Дональд Трамп провел «историческую» пресс-конференцию по итогам своей поездки в Китай на саммит АТЭС. Несмотря на громкий, в стиле нынешнего американского лидера, анонс, большой сенсации не случилось. В частности, президент США не ответил, по сути, на главный вопрос: какие гарантии Америка готова дать Украине по завершении боевых действий. Ранее говорилось о том, что это будет некий аналог четвертой и пятой статей Устава НАТО. То есть вооруженное нападение на одного или нескольких членов военного блока рассматривается как нападение на весь альянс. В этой связи сам термин «аналог» явно нуждается в серьезном уточнении. Трамп заявил, что не знает и не хочет говорить об этом, сначала нужно заключить мирное соглашение. Притом что одно вытекает из другого: Киев требует сначала гарантий, потом договора.