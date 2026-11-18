Главные новости за 18 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Минтранс РФ обеспечивает бесперебойную логистику и координирует работу всех видов транспорта на крымском направлении после атак беспилотников на Крымский мост. Движение по автомобильной части моста временно закрыто, но поезда курсируют по расписанию, организуются дополнительные составы, а при необходимости задействуют Керченскую паромную переправу.
В поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи при падении обломков беспилотника на пятиэтажный жилой дом пострадали четыре человека — их доставили в Энемскую центральную районную больницу с травмами легкой и средней степени тяжести. Обломки повредили несколько квартир в пятиэтажке, остекление еще двух многоквартирных и нескольких частных домов, автомобили и газовую трубу.
Арбитражный суд Республики Крым отложил на 16 декабря 2026 года рассмотрение иска Южного межрегионального управления Росприроднадзора к агрокомплексу «Крымтеплица» о взыскании более 101,16 млн руб. в качестве возмещения ущерба окружающей среде. Перенос связан с необходимостью предоставления сторонами дополнительных доказательств: ответчику предстоит подтвердить реальность договора аренды участка, а при несогласии с суммой ущерба — рассмотреть вопрос о судебной экспертизе.
Число пострадавших при атаке беспилотников на Северский район Краснодарского края выросло до девяти человек — одного госпитализировали, остальным оказали амбулаторную помощь. В результате падения обломков повреждены частные дома и коммерческие здания, а также газопровод, из-за чего без газоснабжения остались 94 многоквартирных дома.
В октябре 2026 года через порты Азово-Черноморского бассейна отгрузили лишь 5,5% от общероссийского объема экспорта зерна против 70% годом ранее. По ее оценке, экспорт зерна по итогам года может снизиться до 40 млн тонн, а цена пшеницы упала ниже себестоимости — до 8–9 руб. за килограмм при затратах аграриев в 11–13 руб.
Потребительская сфера обеспечила 17,9% совокупных налоговых и неналоговых доходов бюджета Краснодарского края. Основными источниками поступлений стали НДФЛ, выросший на 7,6% до 27,7 млрд руб., и налоги по специальным режимам, составившие 19,5 млрд руб., а заметнее всего выросла госпошлина — вдвое, до 422,9 млн руб.