Число пострадавших при атаке БПЛА на Северский район выросло до девяти
Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Северский район Краснодарского края увеличилось до девяти человек. Одного из них госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь амбулаторно. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
В результате падения фрагментов беспилотников повреждены частные дома и коммерческие здания. Обломки упали во дворах и на улицах, повредив окна, кровли и навесы.
По предварительной информации, в поселке Ильском фрагменты БПЛА обнаружили по семи адресам, в поселке Афипском — по 21 адресу. В большинстве случаев обломки упали на территории частных домовладений.
Также в результате атаки поврежден газопровод. Из-за этого без газоснабжения остались 94 многоквартирных дома. На месте работают аварийные службы.
Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружили в пригороде Краснодара. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших и разрушений.