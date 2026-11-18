В Адыгее при падении обломков БПЛА на жилой дом пострадали четыре человека
В поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи в результате падения обломков беспилотника на пятиэтажный жилой дом пострадали четыре человека. Их доставили в Энемскую центральную районную больницу. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
По его словам, состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести. Обломки повредили несколько квартир в пятиэтажке, остекление еще двух многоквартирных и нескольких частных домов, автомобили и газовую трубу.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, экстренные службы и представители районной и поселковой администраций. Власти обещают оказать пострадавшим необходимую помощь.