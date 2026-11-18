Минтранс обеспечивает логистику и координирует транспорт на крымском направлении
Министерство транспорта РФ обеспечивает бесперебойную логистику и координирует работу транспорта на крымском направлении. Министр транспорта Дмитрий Ядров провел заседание оперативного штаба по вопросу устранения последствий атак беспилотников на Крымский мост. Как сообщает пресс-служба министерства, в совещании приняли участие руководители Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора.
По словам Дмитрия Ядрова, сейчас осуществляется координация всех видов транспорта для надежного сообщения с Республикой Крым. Безопасность пассажиров и создание понятной схемы движения являются приоритетом. Кроме того, колл-центры для оперативной помощи работают бесперебойно.
На данный момент движение по автомобильной части моста временно закрыто. Курсирование поездов осуществляется по расписанию. Также ведется организация дополнительных составов дальнего следования и для пригородного сообщения.
По данным министерства, автобусы, следующие от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи, курсируют по расписанию. Для перевозок пассажиров и грузов при необходимости задействуют Керченскую паромную переправу.