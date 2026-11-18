По словам Дмитрия Ядрова, сейчас осуществляется координация всех видов транспорта для надежного сообщения с Республикой Крым. Безопасность пассажиров и создание понятной схемы движения являются приоритетом. Кроме того, колл-центры для оперативной помощи работают бесперебойно.