Росприроднадзор требует взыскать с «Крымтеплицы» 101 млн рублей за ущерб экологии
Арбитражный суд Республики Крым отложил рассмотрение многомиллионного иска Южного межрегионального управления Росприроднадзора к агрокомплексу «Крымтеплица». Заседание перенесено на 16 декабря 2026 года в связи с необходимостью предоставления сторонами дополнительных доказательств.
Согласно материалам дела, Южное межрегиональное управление Росприроднадзора требует взыскать с ООО «Крымтеплица» более 101,16 млн руб. в качестве возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. Предварительные слушания по делу уже неоднократно откладывались. На этом этапе к участию в деле привлечены третьи лица: предприниматель Васильев А.М., а также компании ООО «ЮгАгроИнвест» и ООО «Крымагроинвест».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Крымтеплица» зарегистрировано в 2000 году в пос. Молодежное. Основной вид деятельности — выращивание овощей. Уставный капитал компании составляет 6,4 млн рублей. Учредитель — Александр Губин. Выручка компании за 2025 год составила 159,58 млн рублей, убыток — 64,38 млн рублей.
Судья констатировала поступление письменных пояснений от ведомства и удовлетворила ходатайство ответчика об отложении процесса. Согласно определению суда (ст. 158 АПК РФ), перенос необходим для совершения сторонами дополнительных процессуальных действий и сбора доказательной базы.
Ответчику («Крымтеплица») необходимо предоставить на обозрение подлинник и доказательства реальности договора аренды участка. В случае несогласия с суммой ущерба предприятию предложено рассмотреть вопрос о заявлении ходатайства о проведении судебной экспертизы.
Третьим лицам: направить письменные пояснения по существу исковых требований.