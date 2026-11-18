Согласно материалам дела, Южное межрегиональное управление Росприроднадзора требует взыскать с ООО «Крымтеплица» более 101,16 млн руб. в качестве возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. Предварительные слушания по делу уже неоднократно откладывались. На этом этапе к участию в деле привлечены третьи лица: предприниматель Васильев А.М., а также компании ООО «ЮгАгроИнвест» и ООО «Крымагроинвест».