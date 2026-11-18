Потребительская сфера обеспечила 17,9% доходов бюджета Кубани
Руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный отметил, что отрасль сохраняет высокий уровень налоговых отчислений, несмотря на изменение экономической конъюнктуры. По итогам отчетного периода на нее пришлось почти 18% совокупных налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.
Основными источниками поступлений стали НДФЛ и налоги по специальным налоговым режимам. За отчетный период поступления НДФЛ увеличились на 7,6%, до 27,7 млрд руб. Доходы от налога на имущество выросли на 7,4%, достигнув 2,38 млрд руб. По специальным налоговым режимам, включая упрощенную систему налогообложения (УСН), в бюджет поступило 19,5 млрд руб. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наиболее заметную динамику показали поступления государственной пошлины. Они достигли 422,9 млн руб., что вдвое превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Как пояснил Роман Куринный, рост связан с изменением размеров и порядка уплаты госпошлины в соответствии с поправками в Налоговый кодекс РФ, вступившими в силу 31 августа 2025 года.
Дополнительным фактором роста налоговых поступлений стало увеличение заработных плат. Средняя зарплата работников крупных и средних предприятий потребительской сферы выросла на 11,2%, до 81,1 тыс. руб. Это выше среднекраевого показателя, составившего 10,6%.
Увеличение фонда оплаты труда поддерживает поступления НДФЛ, который стал крупнейшим источником налоговых доходов потребительской сферы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.