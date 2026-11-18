Основными источниками поступлений стали НДФЛ и налоги по специальным налоговым режимам. За отчетный период поступления НДФЛ увеличились на 7,6%, до 27,7 млрд руб. Доходы от налога на имущество выросли на 7,4%, достигнув 2,38 млрд руб. По специальным налоговым режимам, включая упрощенную систему налогообложения (УСН), в бюджет поступило 19,5 млрд руб. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.