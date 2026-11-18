Однако 31 марта нынешнего года администрация Челябинска в одностороннем порядке расторгла контракт в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. В ходе выполнения контракта на подрядчика были три раза наложены штрафы в размере 100 тыс. руб. каждый, однако ни один из них не был оплачен. В документации на сайте госзакупок указано, что компания не может выполнить работы из-за нехватки персонала и финансов, а также из-за ареста счетов.