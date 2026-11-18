Несданный экзамен
В Челябинске законсервируют недостроенную школу на Краснопольской площадке
Администрация Челябинска планирует законсервировать строительство школы в 48-м микрорайоне жилого района №11 Курчатовского района города. За проведение работ по консервации мэрия готова заплатить до 12,17 млн руб. Объявление о соответствующих торгах опубликовано на портале госзакупок.
Начальная цена контракта на выполнение работ по консервации объекта, расположенного на территории квартала, ограниченного ул. Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова, Мусы Джалиля — 12,174 млн руб., срок выполнения работ — до 18 декабря нынешнего года. Заказчиком выступает Управление капитального строительства администрации Челябинска. Срок подачи заявок на участие в торгах — 25 ноября.
О начале строительства новой школы на 1100 учащихся в микрорайоне №48 администрация Челябинска сообщала на своем официальном сайте в марте 2024 года. Возведение объекта планировалось осуществить в рамках национального проекта «Образование». Сдача объекта в эксплуатацию планировалась до конца 2026 года.
Контракт на строительство школы стоимостью более 1,4 млрд руб. выиграло на торгах ООО «Высота», которое, по данным системы СПАРК-Интерфакс, принадлежит Максиму Яцуну, сыну известного челябинского строителя и бывшего кандидата в президенты РФ на выборах 2018 года.
В феврале 2026 года глава Челябинска Алексей Лошкин сообщал, что генеральный подрядчик приостановил работы для уточнения и корректировки проекта. По его словам, фундамент будущей школы нужно изменить из-за подвижности грунта в Курчатовском районе. На вопрос журналиста о том, планируется ли сменить подрядчика, господин Лошкин тогда ответил отрицательно.
Однако 31 марта нынешнего года администрация Челябинска в одностороннем порядке расторгла контракт в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. В ходе выполнения контракта на подрядчика были три раза наложены штрафы в размере 100 тыс. руб. каждый, однако ни один из них не был оплачен. В документации на сайте госзакупок указано, что компания не может выполнить работы из-за нехватки персонала и финансов, а также из-за ареста счетов.
«Признаем, что данные обстоятельства возникли по нашей вине, являются нашим предпринимательским риском и не связаны с действиями заказчика»,— отмечали представители СЗ «Высота» в обращении к администрации Челябинска. Исходя из документации, у застройщика также остался долг перед мэрией — 143 млн руб. неотработанного аванса.
В пресс-службе администрации Челябинска тогда прокомментировали, что для возобновления строительства «нужно скорректировать проект и пройти государственную экспертизу», после чего «будет определен подрядчик, который продолжит строительство школы». При этом конкретные сроки возобновления работ не назывались.
Срыв контракта на строительство школы стал для «Высоты» уже вторым подобным случаем. Раньше компания не смогла завершить строительство детского сада на 140 мест все в том же микрорайоне №48. Контракт стоимостью 183 млн руб. компания заключила с администрацией города в ноябре 2023 года. При этом планировалось, что объект будет сдан к 31 декабря 2024 года. Но строительство затянулось. А в ноябре 2024-го прокуратура Челябинской области пришла на объект с проверкой и заявила, что готовность учреждения составляет 85%. В марте 2025 года надзорные ведомства назвали уже другую цифру — 60%. Прокуратура сообщила, что на тот момент на площадке шел монтаж кровли и установка входной группы.
В итоге в ноябре 2025 года администрация Челябинска и ООО «СЗ „Высота“» расторгли контракт на строительство детсада по соглашению сторон. На тот момент компания не завершила благоустройство территории.
В мае нынешнего года в отношении ООО «Высота» была введена процедура наблюдения в деле о банкротстве, инициированном налоговой службой и ООО «Бэйсин-Урал». По данным ФНС, задолженность компании по налогам и сборам составляет на 1 октября более 167,5 млн руб. В июле арбитражный суд арестовал недвижимость и автомобили гендиректора и собственника «Высоты», а также доли Максима Яцуна в трех компаниях. В документах суда сообщалось, что на тот момент размер долгов компании превышал 1 млрд руб.
В ноябре прошлого года Максим Яцун был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, вместе с тремя сообщниками он организовал майнинговую ферму якобы в том числе для хищения электроэнергии. Ущерб, причиненный «Уралэнергосбыту» и ПАО «Россети Урал», следствием оценивался в сумму более 121 млн руб.
Незадолго до этого региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту срыва сроков строительства многоэтажного дома в Миассе. Квартиры не получили более 80 семей. Здание возводила еще одна компания Максима Яцуна — ООО «Специализированный застройщик „Доминанта“».