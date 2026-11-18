В областном оперативном штабе уточнили, что в селе Черемошное Белгородского округа женщина погибла в результате удара дрона по автомобилю. Ее супруг получил ранение, он находится на стационарном лечении в городской больнице №2 Белгорода. В Волоконовском округе в поселке Новая Долина при атаке FPV-дрона погиб мужчина. Повреждена одна единица сельскохозяйственной техники, а также огнем уничтожены автомобиль и строительный вагончик. В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Маслова Пристань, селам Большетроицкое, Вознесеновка, Графовка, Дмитриевка, Доброе, Крапивное, Купино, Маломихайловка, Нежеголь, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка, Протопоповка, Стариково и Сурково ударили 58 беспилотников, 18 из которых были подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка при атаке на автомобили погиб мужчина. Также получили ранения мужчина и женщина. Они госпитализированы, женщина находится в тяжелом состоянии.