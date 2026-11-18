Три мирных жителя погибли и восемь ранены из-за ударов ВСУ по Белгородской области
За последние сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 135 раз. В Белгородском, Волоконовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя. Также в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах ранены восемь человек. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом 18 ноября рассказал глава региона Александр Шуваев.
В областном оперативном штабе уточнили, что в селе Черемошное Белгородского округа женщина погибла в результате удара дрона по автомобилю. Ее супруг получил ранение, он находится на стационарном лечении в городской больнице №2 Белгорода. В Волоконовском округе в поселке Новая Долина при атаке FPV-дрона погиб мужчина. Повреждена одна единица сельскохозяйственной техники, а также огнем уничтожены автомобиль и строительный вагончик. В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Маслова Пристань, селам Большетроицкое, Вознесеновка, Графовка, Дмитриевка, Доброе, Крапивное, Купино, Маломихайловка, Нежеголь, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка, Протопоповка, Стариково и Сурково ударили 58 беспилотников, 18 из которых были подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка при атаке на автомобили погиб мужчина. Также получили ранения мужчина и женщина. Они госпитализированы, женщина находится в тяжелом состоянии.
По данным губернатора, удары за минувшие сутки наносились по Белгороду, Белгородскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксировано девять обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Дважды взрывные устройства сбрасывались с БПЛА. Сбиты и подавлены 125 беспилотников.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки Белгородская область была атакована 153 раза. В Грайворонском и Шебекинском округах погибли два мирных жителя. Кроме того, в больнице скончался мужчина, который был ранен в Шебекинском округе 27 октября. В пяти округах — Белгороде, Алексеевском, Белгородском, Ракитянском и Шебекинском — пострадали 19 человек, среди которых двое подростков.