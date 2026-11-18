В Северском районе Кубани при атаке БПЛА пострадали четыре человека
Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Северском районе при атаке беспилотников пострадали четыре человека. Из-за падения обломков БПЛА произошли пожары на двух предприятиях.
По данным оперштаба, фрагменты дронов обнаружили по девяти адресам — во дворах частных домовладений и на улицах. В нескольких зданиях выбиты окна, в одном доме повреждена кровля. На местах работают оперативные службы.
Минобороны России о сбитых над Краснодарским краем беспилотниках пока не сообщало. В предыдущий раз регион подвергся атаке БПЛА 16 ноября, обошлось без жертв.