Суд арестовал жилье и доли в бизнесе владельца челябинского застройщика «Высота»

Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве специализированного застройщика «Высота» принял обеспечительные меры по заявлению временного управляющего. Под арест попали квартиры и доли в бизнесе гендиректора компании Сергея Брюхова и собственника Максима Яцуна. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Заявление об обеспечительных мерах поступило 6 июля 2026 года. Временная управляющая Светлана Бородина потребовала арестовать квартиру Сергея Брюхова в ЖК «Западный луч», квартиры Максима Яцуна в ЖК «Крылья» и доме на проспекте Ленина, его сооружение в городе Заречный Свердловской области, а также различный транспорт обоих лиц. Помимо этого, в ходатайстве был запрошен арест на 100% доли участия Максима Яцуна в ООО «Агродом», ООО «Специализированный застройщик „Доминанта“» и ООО «Специализированный застройщик „Паркоград“». Светлана Бородина также требовала запретить гендиректору и владельцу «Высоты» покидать Россию.

Временная управляющая обосновала ходатайство тем, что должник фактически не располагает имуществом для погашения долга. По ее данным, гендиректор Максим Яцун за месяц до принятия заявления о банкротстве попытался «осуществить недобросовестные действия по отчуждению принадлежащего должнику имущества».

В результате арбитражный суд удовлетворил большую часть требований: арестовал недвижимость и автомобили гендиректора и собственника «Высоты», а также доли Максима Яцуна в трех компаниях. Возможность выезда из России им оставили.

Челябинский специализированный застройщик «Высота» проходит через процедуру банкротства с апреля 2026 года. В настоящий момент в компании действует процедура наблюдения. Заявление о несостоятельности подала организация «Бэйсин-Урал», заявившая о долге 26,5 млн руб. Впоследствии к делу о несостоятельности подключилась межрайонная инспекция №4 ФНС по Республике Башкортостан. Она предъявила требования на сумму более 114,5 млн руб., включающую неоплаченные платежи по страховым взносам и налогам на доходы физических лиц. В документах суда сказано, что размер долгов компании превышает уже 1 млрд руб.

В ноябре прошлого года владелец СЗ «Высота» Максим Яцун был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, вместе с тремя сообщниками он организовал майнинговую ферму для хищения электроэнергии.

Ольга Воробьева