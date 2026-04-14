Урок не усвоен

Строительство проблемной школы на 1100 мест в Курчатовском районе Челябинска затянется еще на полгода. В настоящий момент компания «ПКБ Апир» занимается корректировкой проектно-сметной документации. После того, как она пройдет государственную экспертизу, администрация Челябинска приступит к определению нового подрядчика. С весны 2024-го работы стоимостью 1,4 млрд руб. выполняло ООО «Специализированный застройщик „Высота“». Однако летом прошлого года строительство остановилось. Глава Челябинска Алексей Лошкин комментировал, что для возобновления работ нужно скорректировать проект. В конечном итоге с компанией «Высота» контракт расторгли. Застройщик заявил о финансовых проблемах и недостатке средств для возведения школы.



В Курчатовском районе Челябинска строительство школы за 1 млрд руб. затянется еще на полгода из-за корректировок проекта. Администрация города также будет искать нового подрядчика для выполнения работ, поскольку с предыдущим — ООО «Специализированный застройщик „Высота“» — контракт был расторгнут из-за нарушений. Информацию о дальнейшем поиске нового исполнителя после корректировки проекта «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Школа, о которой идет речь, расположена в микрорайоне №48 краснопольской площадки №1 в Курчатовском районе. Контракт на строительство администрация Челябинска заключила с СЗ «Высота» в марте 2024 года. Стоимость работ превышает 1,4 млрд руб. Образовательное учреждение представляет собой трехэтажное здание общей площадью 22,3 тыс. кв. м на 1100 учеников. Предполагалось, что строительство завершат до 30 апреля 2026 года. Однако впоследствии работы на объекте прекратились уже в августе 2025 года.

В феврале 2026 года глава Челябинска Алексей Лошкин комментировал, что генеральный подрядчик приостановил работы для уточнения и корректировки проекта. По его словам, фундамент будущей школы нужно изменить из-за подвижности грунта в Курчатовском районе. На вопрос журналиста о том, планируется ли сменить подрядчика, Алексей Лошкин тогда ответил отрицательно.

Согласно данным сайта госзакупок, 31 марта этого года администрация расторгла контракт со специализированным застройщиком «Высота». Причиной стало существенное нарушение сроков контракта и отказ возобновить строительство.

В документации на сайте госзакупок сказано, что компания не может выполнить работы из-за нехватки персонала и финансов, а также из-за ареста счетов.

«Признаем, что данные обстоятельства возникли по нашей вине, являются нашим предпринимательским риском и не связаны с действиями заказчика»,— отмечали представители СЗ «Высота» в обращении к администрации Челябинска. Исходя из документации, у застройщика также остался долг перед мэрией — 143 млн руб. неотработанного аванса.

В пресс-службе администрации Челябинска «Ъ-Южный Урал» прокомментировали, что для возобновления строительства «нужно скорректировать проект и пройти государственную экспертизу».

«После этого будет определен подрядчик, который продолжит строительство школы»,— прокомментировали в администрации. Конкретные сроки возобновления работ не называются.

Корректировку проекта исполняет челябинское ООО «ПКБ Апир». На сайте госзакупок указано, что компания победила в соответствующем конкурсе в феврале этого года. Помимо нее в аукционе участвовали еще две компании, чьи наименования не раскрываются. Начальная стоимость контракта составляла 12,1 млн руб. ООО «ПКБ Апир» занизило сумму до 7,72 млн руб., предложив лучшую цену. Завершить корректировку проектно-сметной документации нужно до 12 ноября 2026 года.

Это уже не первый проект, который реализовала «Высота» в Курчатовском районе. Застройщик также возводил детский сад на 140 мест. Контракт стоимостью 183 млн руб. компания заключила с администрацией города в ноябре 2023 года.

Планировалось, что детский сад сдадут к 31 декабря 2024 года, однако строительство затянулось. В ноябре 2024-го прокуратура Челябинской области пришла на объект с проверкой и заявила, что готовность учреждения составляет 85%. Однако в марте 2025 года надзорные ведомства назвали уде другую цифру — 60%. Прокуратура сообщила, что на тот момент на площадке шел монтаж кровли и установка входной группы.

По данным сайта госзакупок, в ноябре 2025 года администрация Челябинска и ООО «СЗ „Высота“» расторгли контракт на строительство детсада по соглашению сторон. На тот момент компания не завершила благоустройство территории. По данным «СПАРК-Интерфакс», подрядчика неоднократно штрафовали за ненадлежащее исполнение и нарушение сроков контракта.

ООО «Специализированный застройщик „Высота“» зарегистрировано в Челябинске в 2014 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Согласно «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром организации является Максим Яцун, генеральным директором — Сергей Брюхов. В 2024 году компания получила 1,4 млрд руб. выручки и 3,9 млн руб. чистой прибыли. Максим Яцун также является владельцем и директором ООО «Специализированный застройщик „Доминанта“» (Челябинск). Эта компания в 2024 году получила чистый убыток 35,3 млн руб.

В настоящий момент Арбитражный суд Челябинской области рассматривает заявление о признании ООО «Специализированный застройщик „Высота“» банкротом. Долги на общую сумму 141 млн руб. предъявили УФНС России по региону и ООО «Бэйсин-Урал» (Свердловская область).

Владелец СЗ «Высота» Максим Яцун был задержан по подозрению в организации майнинговой фермы для хищения электроэнергии. Ущерб, причиненный «Уралэнергосбыту» и ПАО «Россети Урал», следствие оценивает в 121 млн руб.

Ольга Воробьева