Стубб опроверг сообщения о требовании России к Финляндии выйти из НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб опроверг сообщения СМИ о том, что Россия требовала от Финляндии выйти из НАТО. Господин Стубб призвал не воспринимать такие заявления всерьез и отметил, что никогда не слышал подобных требований от российской стороны.
Финский президент подчеркнул, что страна, вступив в Североатлантический альянс в 2023 году, намерена оставаться в составе НАТО до прекращения его существования. «Мы являемся гарантией безопасности для НАТО, а НАТО — гарантией безопасности для нас»,— сообщил он (цитата по Ilta-Sanomat).
Поводом для комментария Александра Стубба стала публикация немецкой газеты Bild, в которой утверждалось, что Москва включила требование об обязательном выходе Хельсинки из НАТО в переговоры о новой архитектуре безопасности. Ранее эту информацию опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.