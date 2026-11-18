Президент Финляндии Александр Стубб опроверг сообщения СМИ о том, что Россия требовала от Финляндии выйти из НАТО. Господин Стубб призвал не воспринимать такие заявления всерьез и отметил, что никогда не слышал подобных требований от российской стороны.