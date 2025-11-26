В Челябинске ФСБ задержала застройщика за создание майнинговой фермы

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали четырех человек, подозреваемых в организации майнинговой фермы и хищении электроэнергии на сумму более 121 млн руб. Возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

По данным источника “Ъ-Южный Урал” в правоохранительных органах, один из задержанных — Максим Яцун, владелец и директор строительной компании «Специализированный застройщик "Доминанта"» и сын бывшего кандидата в президенты РФ Андрея Яцуна.

По версии следствия, сообщники с ноября 2024 года по апрель 2025-го неоднократно предоставляли гарантированному поставщику электроэнергии в Челябинской области — ООО «Уралэнергосбыт» фиктивную отчетную документацию с заниженными данными об объемах и мощностях электроэнергии, потребленной энергоустановкой для функционирования оператора майнинговой инфраструктуры. Ущерб, причиненный «Уралэнергосбыту» и ПАО «Россети Урал», оценивается в сумму более 121 млн руб.

Подозреваемых в организации майнинговой фермы для добычи криптовалюты выявили при содействии службы безопасности ПАО «Россети». Уголовное дело расследуют сотрудники следственного органа УФСБ.

По данным источника, 26 ноября силовики провели обыски в доме и офисе Максима Яцуна, которого считают владельцем майнинговой инфраструктуры.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», две недели назад сотрудники СКР возбудили уголовное дело по факту срыва сроков строительства многоэтажного дома в Миассе. Квартиры не получили более 80 семей. Здание возводила компания Максима Яцуна — ООО «Специализированный застройщик "Доминанта"».