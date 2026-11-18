Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стала для глав двух государств третьей с начала года и 50-й по счету с 2013 года. Лидер Китая считает, что им нужно «постоянно раскрывать огромный потенциал двусторонних отношений, обогащать их содержание».