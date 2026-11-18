Си Цзиньпин назвал образцовыми отношения России и Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стала для глав двух государств третьей с начала года и 50-й по счету с 2013 года. Лидер Китая считает, что им нужно «постоянно раскрывать огромный потенциал двусторонних отношений, обогащать их содержание».
«Китайско-российские отношения были и остаются неподвижны, как гора, при любой невзгоде в мире, имеют широкие перспективы и не подвержены сиюминутной мировой конъюнктуре. Они... служат образцом отношений нового типа между великими державами, отличающихся равноправием, взаимоуважением, добросовестностью и взаимовыгодным сотрудничеством»,— отметил Си Цзиньпин на встрече (цитата по сайту Кремля).
Президент России заявил, что искренне рад новой встрече с председателем КНР, и назвал Си Цзиньпина дорогим другом. После кратких вступительных слов они перешли к переговорам в закрытом для прессы режиме.
Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. На нем также планируется трехсторонняя встреча глав России, США и Китая. Политики обсудят ситуацию вокруг Украины, Ирана, а также денуклеаризацию. Владимир Путин ожидает «большую потенциальную пользу» от предстоящих переговоров.