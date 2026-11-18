Минобороны России сообщило об ударе по сухогрузу и инфраструктуре порта Измаил
Российские военнослужащие сегодня ночью нанесли удар беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, в порту Измаил атакованы объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для обеспечения украинской армии. Также на переходе море поражен сухогруз. Он доставлял в порт Южный грузы двойного назначения для ВСУ, следует из пресс-релиза.
Накануне Минобороны России отчитывалось об ударе по военным заводам и мосту в Киеве, а также по объектам в Запорожье, Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Харьковской областях. Помимо этого, под удар попали инфраструктура в порту Измаил и сухогруз.