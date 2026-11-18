По данным ведомства, в порту Измаил атакованы объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для обеспечения украинской армии. Также на переходе море поражен сухогруз. Он доставлял в порт Южный грузы двойного назначения для ВСУ, следует из пресс-релиза.