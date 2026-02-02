Долговая «Высота»

В Челябинской области арбитражный суд приступил к рассмотрению заявления о признании банкротом застройщика «Высота». Долги предъявили региональное управление ФНС России на сумму 114,5 млн руб. и ООО «Бэйсин-Урал» на 26,5 млн руб. Компания «Высота» строит школу на 1100 мест в челябинском микрорайоне Парковый за 1,4 млрд руб. Там же компания возводила детский сад, но контракт расторгли до окончания работы. Генеральный директор «Высоты» Максим Яцун в ноябре прошлого года стал фигурантом дела о создании майнинговой фермы и хищении электроэнергии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области 2 февраля приступил к рассмотрению дела о банкротстве ООО «Специализированный застройщик „Высота“» (Челябинск). Долги на общую сумму 141 млн руб. предъявили УФНС России по региону и ООО «Бэйсин-Урал» (Свердловская область). Информация об этом размещена в картотеке дел.

Первым суд начал рассматривать заявление «Бэйсин-Урал», поданное в середине декабря прошлого года. Компания попросила признать челябинского застройщика банкротом и включить в третью очередь реестра требований более 26,5 млн руб. Сумма включает 25,4 млн руб. основного долга и 1,03 млн руб. неустойки.

В конце декабря требование к СЗ «Высота» предъявило УФНС России по Челябинской области в сумме более 114,5 млн руб. Задолженность возникла из-за неоплаченных обязательных платежей по страховым взносам и налога на доходы физических лиц. Сумма включает также пени и штрафы. УФНС попросила принять заявление к рассмотрению, но приостановить производство по нему из-за того, что застройщик в настоящий момент оспаривает начисление 63,7 млн руб. налога и штрафа.

Следующее заседание по делу о банкротстве строительной компании суд назначил на 23 марта.

В Челябинске застройщик «Высота» известен как подрядчик строительства детского сада №2 и школы на 1100 мест в микрорайоне Парковый Курчатовского района. Контракт на возведение дошкольного учреждения на 140 мест в границах улиц Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля компания заключила с администрацией города в ноябре 2023 года. Стоимость работ составила 183 млн руб. Планировалось, что строительство завершится к 31 декабря 2024 года, но к этому времени объект так и не сдали. В ноябре 2024 года прокуратура Челябинской области пришла на строительную площадку с проверкой, а после сообщила, что готовность детского сада составляет 85%. В марте 2025 года надзорные ведомства называли уже другую цифру — 60%. По данным прокуратуры, на тот момент шли работы по монтажу кровли, установке входной группы, отмостки. Частично подрядчик выполнил внутреннюю отделку, систему водоснабжения. В сентябре 2025 года, по данным сайта госзакупок, администрация Челябинска и ООО «СЗ „Высота“» расторгли контракт на строительство детсада по соглашению сторон. На тот момент компания не завершила благоустройство территории.

Контракт на строительство школы в Парковом администрация Челябинска заключила с СЗ «Высота» в марте 2024 года. Его стоимость превысила 1,4 млрд руб. Школа на 1100 мест появится в том же квартале, где находится детский сад №2 Образовательное учреждение представляет собой трехэтажное здание общей площадью 22,3 тыс. кв. м с двумя внутренними дворами. Подрядчик должен завершить работу до 31 мая 2026 года. По данным СМИ, в октябре прошлого года объект был готов лишь на 16%.

ООО «Специализированный застройщик „Высота“» зарегистрировано в Челябинске в 2014 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Согласно «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром организации является Максим Яцун, генеральным директором — Сергей Брюхов. В 2024 году компания получила 1,4 млрд руб. выручки и 3,9 млн руб. чистой прибыли. Максим Яцун также является владельцем и директором ООО «Специализированный застройщик „Доминанта“» (Челябинск). Эта компания в 2024 году получила чистый убыток 35,3 млн руб.

В ноябре прошлого года владелец СЗ «Высота» Максим Яцун был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, вместе с тремя сообщниками он организовал майнинговую ферму для хищения электроэнергии. Правоохранители считают, что с ноября 2024 года по апрель 2025-го подозреваемые неоднократно предоставляли ООО «Уралэнергосбыт» фиктивную отчетность с заниженными данными об объемах и мощностях электроэнергии, потребленной электроустановкой для функционирования оператора майнинговой инфраструктуры. Ущерб, причиненный «Уралэнергосбыту» и ПАО «Россети Урал», следствие оценивает в 121 млн руб.

Незадолго до задержания предпринимателя следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства ООО «СЗ „Доминанта“». По данным следствия, с 2023 года они расходовали средства при строительстве №84 по проспекту Макеева в Миассе. Из-за этого сроки завершения работ постоянно переносились, и более 80 семей остались без квартир.

Ольга Воробьева