За рабочим завтраком президент России и председатель КНР обсудят вопросы международной повестки, в том числе украинский конфликт. Господин Ушаков предполагал, что тогда же стороны затронут вопрос предстоящей трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом. Она запланирована на утро 19 ноября.