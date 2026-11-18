Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры на саммите АТЭС за рабочим завтраком
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили встречу в формате рабочего завтрака. Переговоры глав двух государств проходят на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Во встрече в узком составе участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. До этого Владимир Путин и Си Цзиньпин проводили переговоры в широком составе.
За рабочим завтраком президент России и председатель КНР обсудят вопросы международной повестки, в том числе украинский конфликт. Господин Ушаков предполагал, что тогда же стороны затронут вопрос предстоящей трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом. Она запланирована на утро 19 ноября.