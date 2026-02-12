Глава Челябинска прокомментировал ход строительства проблемной школы в Парковом

В Челябинске в микрорайоне Парковый приостановлено строительство одной из школы на 1100 мест, которым занимается компания «Высота». Глава города Алексей Лошкин, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ-Южный Урал», рассказал, что причиной стали изменения в проекте.

«В настоящий момент строительно-монтажные работы генеральным подрядчиком приостановлены для уточнения и корректировки проекта, его приведения в соответствие. Речь идет об изменении фундамента ввиду подвижностей грунта в этом районе города. Подрядчика мы не меняем»,— подчеркнул Алексей Лошкин.

ООО «Специализированный застройщик „Высота“» (Челябинск) заключило контракт на строительство школы в микрорайоне №48 Паркового с администрацией Челябинска в марте 2024 года. Стоимость работ превышает 1,4 млрд руб. Трехэтажная школа на 1100 мест возводится в границах улиц Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля.

Подрядчик по плану долен был сдать объект до 31 мая 2026 года. В октябре 2025-го в СМИ появилась информация, что работа остановилась, готовность здания составляла лишь 16%.

С февраля этого года Арбитражный суд Челябинской области рассматривает заявление о признании застройщика «Высота» банкротом. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», долги в размере более 140 млн руб. предъявило региональное УФНС России и ООО «Бэйсин-Урал». Двумя месяцами ранее генеральный директор «Высоты» Максим Яцун стал фигурантом дела о создании майнинговой фермы и хищении электроэнергии.

