По словам господина Горемыкина, с начала СВО было принято 316 нормативных актов, в том числе 124 закона, ориентированных на адресную помощь военнослужащим и членам их семей. Реализовано более 20 инициатив, упростивших получение льгот и гарантий, также сокращены сроки выплат. «Решен вопрос включения военнослужащих в программу оказания адресной социальной помощи по месту жительства; расширены возможности оплаты расходов на проезд военнослужащих к месту лечения и обратно»,— уточнил замглавы Минобороны.