Минобороны России расширило круг лиц, имеющих право на соцподдержку
Министерство обороны России расширило круг лиц, для которых предусмотрена социальная поддержка. Теперь на нее могут рассчитывать в том числе участники контртеррористической операции, заявил замминистра обороны Виктор Горемыкин.
«Расширен круг лиц, имеющих право на соцподдержку, в том числе участников контртеррористической операции, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и гражданских лиц, оказывающих содействие в выполнении задач СВО»,— сообщил замминистра в интервью «Московскому комсомольцу».
По словам господина Горемыкина, с начала СВО было принято 316 нормативных актов, в том числе 124 закона, ориентированных на адресную помощь военнослужащим и членам их семей. Реализовано более 20 инициатив, упростивших получение льгот и гарантий, также сокращены сроки выплат. «Решен вопрос включения военнослужащих в программу оказания адресной социальной помощи по месту жительства; расширены возможности оплаты расходов на проезд военнослужащих к месту лечения и обратно»,— уточнил замглавы Минобороны.
В марте 2025 года Владимир Путин образовал комиссию по вопросам поддержки ветеранов СВО, вошедшую в состав Госсовета. Она занимается разработкой дополнительных мер соцподдержки бойцов, вернувшихся с фронта. В мае прошлого года президент подписал указ о единых базовых мерах поддержки для участников СВО. Минобороны планировало ввести рейтинг регионов по количеству мер поддержки военнослужащих.