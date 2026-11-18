В авторском праве появились новые субъекты
Правообладатели дошли до ЛНР и ДНР с претензиями о воспроизведении музыки
До судов начали доходить споры о публичном воспроизведении музыкальных произведений без согласия правообладателей на новых территориях. В целом за год в России объем подобных претензий почти не изменился, как и средняя сумма компенсаций. В Российском авторском обществе считают, что работа с участием новых территорий помогает внедрить там общероссийские стандарты работы с интеллектуальной собственностью.
Число судебных разбирательств с участием Российского авторского общества (РАО; организация по управлению правами на коллективной основе) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на начало ноября достигло более 2 тыс., подсчитали для “Ъ” в «Кубик Медиа» (создает музыкальные и мультимедийные решения для бизнеса более чем в 125 тыс. точек).
Свыше 1,2 тыс. дел касаются нелегального публичного воспроизведения музыки бизнесом, уточняют аналитики.
В пятерку лидеров по количеству разбирательств входят Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью, Ростовская область и Ханты-Мансийский автономный округ. При этом впервые в новых регионах России — ДНР и ЛНР — начали появляться судебные дела о взыскании компенсаций за нарушение авторских прав. «Сейчас доля таких разбирательств незначительна — около пяти дел в год, что составляет менее 1% от общего числа исков по стране»,— уточнили в компании.
В целом за 2025 год РАО подало 2,3 тыс. исков на 515,5 млн руб., что на 42,6% больше, чем годом ранее (1,9 тыс. исков на 361,6 млн руб.). Большая часть дел пришлась на защиту авторских прав (1,4 тыс.), следом идет охрана интеллектуальной собственности (641 иск; см. “Ъ” от 12 февраля).
Средняя сумма компенсации по этим спорам достигает 271 тыс. руб., в сравнении с 2023 годом показатель вырос почти вдвое. «Для сравнения, на сумму средней компенсации в 271 тыс. руб. небольшой магазин одежды в Москве площадью 75 кв. м мог бы более 17 лет выплачивать вознаграждение РАО и ВОИС за использование музыки, маникюрный салон площадью 40 кв. м — более пяти с половиной лет, а кофейня площадью 60 кв. м — около четырех с половиной лет»,— говорит руководитель сервиса Александра Штенгауэр.
В каждом пятом деле стороны заключили мировое соглашение, отмечает госпожа Штенгауэр, одним из условий такого соглашения может быть снижение суммы компенсации.
Так, более чем в 80% дел, в которых компенсация была снижена, ее размер уменьшился на 25–50%. В среднем в одном судебном деле фигурирует около десяти треков. Чаще всего это смешанные музыкальные подборки, включающие российские и иностранные произведения,— они встречаются в 45% дел. Только российская музыка была зафиксирована почти в 25% дел, а зарубежная — в 30%.
Лишь гражданской ответственностью меры наказания за нарушения могут не ограничиться, напоминает Александра Штенгауэр. Так, КоАП предусматривает ответственность в виде штрафа до 40 тыс. руб. для юрлица и до 20 тыс. руб. на должностное лицо за неправомерное использование объектов авторского права. Помимо штрафа в рамках дела может быть дополнительно конфисковано звуковое оборудование, с помощью которого воспроизводилась музыка, указывает она.
Общий рост судебной активности в области защиты интеллектуальных прав в РАО называют «вполне закономерным».
По мере развития российской креативной экономики растет коммерческая значимость интеллектуальной собственности и все больше участников рынка стремятся защищать свои права, считает представитель организации. Он также заверяет, что ни число дел, ни число проверок в 2026 году не выросло. Увеличение же средней суммы требований не свидетельствует об ужесточении подхода к пользователям, настаивают в обществе. «Что касается ЛНР и ДНР, то РАО и ВОИС активно работают на исторических территориях, помогая им внедрить общероссийские стандарты работы с интеллектуальной собственностью и сформировать соответствующие деловые обычаи. Нам очень важно, чтобы ЛНР и ДНР стали полноценными участниками креативной экономики и рынка интеллектуальных прав»,— резюмировал представитель РАО.
Газета «Коммерсантъ» №213от 18.11.2026, стр. 7