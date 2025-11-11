В Миассе СК возбудил дело из-за срыва сроков строительства дома

Следственный отдел по Миассу СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении «лиц, выполняющих управленческие функции» строительной компании, возводившей многоквартирный дом в городе. Неустановленные пока руководители подозреваются в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, с 2023 года неустановленные лица из руководства организации из личной заинтересованности и вопреки законным интересам компании ненадлежащим образом расходовали средства при строительстве дома №84 по проспект Макеева. Эти действия привели к систематическому переносу сроков сдачи здания и невозможности завершить работу в установленные договорами сроки — в четвертом квартале 2024 года. Более 80 семей остались без собственного жилья и вынуждены жить в съемных квартирах.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, дом осмотрен, запрошена необходимая документация, допрашиваются граждане и сотрудники подрядной организации.

По данным единой информационной системы жилищного строительства, дом на проспекте Макеева в Миассе возводит ООО «Специализированный застройщик „Доминанта“». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2023 году в Челябинске. Владельцем и директором является Максим Яцун. Выручка компании в 2024 году не указана, чистый убыток составил 35,3 млн руб.

