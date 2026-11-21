Выйти на террористов удалось только через два года и лишь благодаря стечению обстоятельств. В феврале 1996-го муровцы задержали водителя Хромого Владимира Акимова при попытке продать револьвер, за что он получил трехлетний срок. В СИЗО Акимов неожиданно дал показания по делу и рассказал, что подвозил к месту взрыва отставного полковника Владимира Воробьева, который тоже работал в «Ланако», а до этого — в Военно-воздушной академии имени Жуковского. По словам Акимова, автобус Воробьев взорвал якобы по просьбе Хож-Ахмеда Нухаева, так он расплатился перед ним за денежный долг. Позже Акимов от своих показаний отказался, в связи с чем был оправдан Мосгорсудом. Воробьев за подрыв получил пять лет, но потом Верховный суд снизил срок до трех. В последнем слове перед приговором он заявил, что был внештатным агентом спецслужб и что дело против него сфабриковали те, кто хотел бросить тень на ФСБ.