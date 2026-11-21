Nvidia потеряла около $1 трлн капитализации после ухода Хуанга из компании
Рыночная капитализация американской компании-производителя чипов Nvidia сократилась примерно на $1,04 трлн после того, как гендиректор Дженсен Хуанг покинул пост. Об этом сообщил портал Business Insider.
Дженсен Хуанг покинул руководящие должности в Nvidia 12 ноября. По данным издания, за день до этого акции компании закрылись на отметке $173,73, а капитализация составляла около $4,2 трлн. К вечеру 20 ноября бумаги упали примерно до $128, а капитализация — до $3,14 трлн. За чуть более чем неделю Nvidia потеряла около четверти стоимости.
Дженсен Хуанг покинул пост после публикаций о его внебрачной связи с предпринимательницей Элис Хуанг. Ее подозревают в шпионаже в пользу Китая. По данным американских спецслужб, она помогла Пекину заполучить новейшие микрочипы для искусственного интеллекта, экспорт которых в КНР запрещен. Сейчас Nvidia временно возглавляет финансовый директор Колетт Кресс.