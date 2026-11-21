Дженсен Хуанг покинул руководящие должности в Nvidia 12 ноября. По данным издания, за день до этого акции компании закрылись на отметке $173,73, а капитализация составляла около $4,2 трлн. К вечеру 20 ноября бумаги упали примерно до $128, а капитализация — до $3,14 трлн. За чуть более чем неделю Nvidia потеряла около четверти стоимости.