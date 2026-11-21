СКР назвал причину утечки хлора в бассейне в Хабаровске
Утечка хлора в бассейне спортивной школы «Дельфин» в Хабаровске произошла из-за ошибки сотрудника при работе с химическими реагентами. Об этом сообщили «РИА Новости» в следственном управлении СКР по Хабаровскому краю.
В ведомстве рассказали, что работник перепутал вещества: «Сотрудник бассейна, обслуживающий подачу реагентов, по ошибке вместо кислоты добавил хлор». СКР возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку.
После утечки в больницы доставили десять человек. Среди них — трое детей, чье состояние врачи оценили как средней тяжести. Один взрослый находится в тяжелом состоянии, сообщили «РИА Новости» в краевом министерстве здравоохранения.