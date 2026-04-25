Волчьи нравы

Чеченский генерал был убит российскими военными 21 апреля 1996 года. Его устранение не поменяло расклад сил в регионе. В августе того же года отряды под руководством Аслана Масхадова отбили у федералов Грозный, после чего были заключены Хасавюртовские мирные соглашения, но дальше дудаевские полевые командиры перессорились, а главный террорист Шамиль Басаев, выйдя из подчинения официальных ичкерийских властей («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической и запрещена в РФ), вместе с арабским наемником Хаттабом напал на соседний Дагестан, вынудив тем самым федеральный центр начать новую военную операцию.

Он «самый»

В смерть Дудаева его поклонники не поверили — «воскрешать» генерала начали сразу же после сообщения о ликвидации. В начале мая 1996 года перед полуразрушенным зданием президентского дворца стали собираться дудаевские фанаты, в основном женщины, рассказывая любопытствующим о скором возвращении кумира.

— Почему вы решили, что он жив? — спросил я у одной из активисток, которая дневала и ночевала на митинге. Я тогда жил в городе и трудился в редакции газеты «Грозненский рабочий».

— Такие не умирают,— раздалось в ответ. Пытаться спорить с ней было бесполезно и даже рискованно.

Поначалу функционировавшие в республике пророссийские власти спокойно относились к ставшему круглосуточным митингу, время от времени призывая разойтись его участников. Но те и не думали этого делать, только еще лучше обустраивались на площади, назвав свой палаточный лагерь Дуки-юртом (Дуки — прозвище, которое в детстве дали в семье Дудаеву, в переводе с чеченского означает «самый»). Набиравший вес митинг удалось ликвидировать только после того, как по решению властей республики были снесены руины Президентского дворца — символ ичкерийского режима («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической и запрещена в РФ).

Джохар Дудаев (в центре) Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп
Джохар Дудаев был ликвидирован 21 апреля 1996 года у чеченского селения Гехи-Чу точечным ракетным ударом бомбардировщика СУ-24 Фото: Reuters

В начале августа 1996 года слухи о том, что Дудаев жив и скоро вернется, дошли до коридоров грозненских властей. Вечером 4 августа в редакцию «Грозненского рабочего» зашел знакомый сотрудник правительства и с порога спросил меня:

— Ты слышал про Дудаева?

— Что?

— Ну что он вернется.

— Оттуда не возвращаются.

— Не веришь,— он махнул рукой и удалился.

Я попросил одного из сотрудников написать в номер заметку о слухах про якобы воскресшего Дудаева. Поставив для большей провокационности двусмысленный заголовок «Дудаев возвращается?», я отдал текст на верстку. Про то, что в номер идет заметка о Дудаеве, который то ли мертв, то ли жив, услышал зашедший в редакцию корреспондент одного крупного российского информационного агентства.

— Правда ли, что идет такой материал? — осторожно поинтересовался коллега.

— Да, серьезная есть фактура по теме,— подогрел я интерес к очередному номеру своего издания.

Тем же вечером на новостной ленте информагентства, где трудился коллега, вышла сенсация: «Грозненский рабочий» публикует журналистское расследование о возможном возвращении Джохара Дудаева. А уже через полчаса в Минеральные Воды, где печаталась наша газета, мчались телевизионные бригады, чтобы сделать сюжеты о выходе номера «Грозненского рабочего» с сенсационным материалом. Наутро в нашей редакции было не протолкнуться от журналистов, жаждущих получить комментарии.

Дудаев, понятно, не вернулся. Однако спустя буквально пару дней, 6 августа 1996 года, в Грозный вошли чеченские боевики.

Начальник штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерии Аслан Масхадов (слева) и секретарь Совета безопасности Российской Федерации Александр Лебедь подписывают «Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой», которые вошли в историю как Хасавюртовские соглашения. 31 августа 1996 года, Хасавюрт, Дагестан Фото: Reuters
Полевой командир Зелимхан Яндарбиев. 1996 год Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп

«Джохар, вернись, козлы обнаглели!»

Первым, кто после гибели Дудаева ощутил угрозу междоусобной войны, был один из главных идеологов независимости Чечни Зелимхан Яндарбиев, который, как вице-президент, до новых выборов исполнял президентские обязанности. Понимая, что на новых выборах ему не обойти таких конкурентов, как Шамиль Басаев и Аслан Масхадов, Яндарбиев призывал соратников отменить голосование вовсе. Он заверял, что «хорошо справляется со своими обязанностями и привык к ним», а полевым командирам, которые откажутся от претензий на главный пост в республике, обещал «любые должности, которые они только захотят».

Обращение вице-президента не возымело действия, 27 января 1997 года состоялись президентские выборы, на которых с большим отрывом победил Масхадов.

Яндарбиев, получивший чуть больше 10% голосов избирателей, от вновь избранной власти дистанцировался. Шамиль Басаев и главный ичкерийский пропагандист Мовлади Удугов («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической и запрещена в РФ) сначала вошли в масхадовское правительство, но, поработав немного, предпочли уйти в оппозицию.

Женщины с плакатами Аслана Масхадова и Джохара Дудаева (слева) на акции протеста против российских авиаударов по Грозному. 1999 год Фото: Reuters
Разрушенный после войны Грозный. 1995 год Фото: Reuters

С первых дней масхадовского правления в непримиримой оппозиции к действующей власти оказался еще один полевой командир — дудаевский зять Салман Радуев. Он создал подчиняющуюся только ему так называемую армию Джохара Дудаева и грозился «жестко наказать тех, кто предал чеченскую независимость». Радуевский бунт однажды привел к кровавой стычке. Это случилось, когда он со своими вооруженными сторонниками пришел на государственное телевидение и потребовал вывести его в прямой эфир.

Получив отказ, радуевцы обезоружили охрану и заставили операторов включить камеры. Но тут подоспела спецгруппа во главе с руководителем масхадовской спецслужбы Лечей Хултыговым. Случилась перестрелка, в которой погибли сам Хултыгов и заместитель Радуева Ахмед Джафаров. Радуевцы отступили, не получив эфира. Вскоре противники президента учредили собственную телекомпанию «Кавказ». По техническим возможностям она заметно превосходила государственную «Ичкерию» (признана террористической и запрещена в РФ).

А сам Салман Радуев продолжал активно оппонировать масхадовской власти. Самый яркий лозунг на его перманентных митингах в центре Грозного звучал так: «Джохар, вернись, козлы обнаглели!». Многие участники радуевских митингов снова уверяли, что генерал Дудаев жив и убеждали в этом своих слушателей.

Кандидат в президенты Чечни Шамиль Басаев. 1997 год Фото: Alexander Zemlianichenko / AP
Шамиль Басаев во время голосования в избирательном участке поселка Ведено. 1997 год Фото: Морковкин Анатолий, Неменов Александр, Хамельянин Геннадий / Фотохроника ТАСС

Версию о том, что Дудаев мог выжить, поддерживали и родственники генерала. Летом 1997 года, устав от манифестантов в Грозном, Аслан Масхадов вызвал к себе мэра города Леча Дудаева, племянника Джохара. Их беседу показывали в прямом эфире местного телеканала.

— Зачем вы скрываете от людей правду о гибели Джохара? — спросил Масхадов.— Не по чеченским и не по мусульманским традициям утверждать, что мертвый человек — живой.

— Я не считаю, что мой дядя погиб,— стоял на своем мэр.

Масхадов потребовал от родственников Дудаева показать место его захоронения, провести соответствующие чеченским и мусульманским традициям поминальные мероприятия. Те все запросы проигнорировали, что не замедлило сказаться на репутации нового лидера Ичкерии (признана террористической и запрещена в РФ).

Президент Чечни Аслан Масхадов принимает присягу во время инаугурации в Грозном. 1997 год

Фото: Mindaugas Kublis / AP

«Уж лучше бы Басаева избрали»

Даже критически относившиеся к эпохе генерала Дудаева в 1997 году испытывали что-то вроде ностальгии, когда сталкивались с обнаглевшими от безнаказанности полевыми командирами. Однажды бандитская группировка братьев Ахмадовых из Урус-Мартана взяла в заложники прокурора республики и продержала сутки в заточении.

От Масхадова его сторонники требовали санкционировать операцию по уничтожению Ахмадовых. Президент решился и призвал сторонников собраться на центральной площади Грозного. Откликнулись десятки тысяч человек. Я был на том митинге. Выступавшие грозились немедленно отправиться в Урус-Мартан и «раздавить бандитское гнездо Ахмадовых». Однако Масхадов неожиданно — и к большому разочарованию собравшихся — изменил решение, заявив, что «междоусобицу хотят спровоцировать враги чеченской независимости».

После этого случая критиков Масхадова стало еще больше. «Уж лучше бы Басаева или Яндарбиева избрали, чем его»,— сокрушались разочарованные бездействием президента чеченцы и вспоминали, как в таких случаях действовал Дудаев.

Незадолго до начала первой чеченской кампании с Джохаром Дудаевым поссорился один из его приближенных — известный в республике бандит Руслан Лабазанов (на фото в черной повязке) Фото: Геннадия Хамельянина / ИТАР / ТАСС
Командующий войсками в Грозном Леча Дудаев. 1999 год Фото: Reuters

Незадолго до начала первой чеченской кампании с Джохаром Дудаевым поссорился один из его приближенных — известный в республике бандит Руслан Лабазанов. Он окопался со своей до зубов вооруженной группировкой в одном из микрорайонов Грозного и грозил силой свергнуть дудаевскую власть. Реакция генерала было незамедлительной и жесткой: Логово Лабазанова было разгромлено с применением танков и тяжелого вооружения. Самому Лабазанову удалось вместе с несколькими охранниками спастись.

Трех бандитов из группировки Лабазанова казнили на месте — их головы потом выставили на видном месте на площади Минутка в Грозном. Про самого главаря поговаривали, что просьба выпустить его пришла к Дудаеву от каких-то авторитетов из Москвы.

Не менее жестко генерал Дудаев поступил в июне 1993 года с пророссийской оппозицией, которая настаивала на проведении референдума о статусе республики. Расправу над оппозиционерами, которые уже подготовили бюллетени для голосования, Дудаев поручил известному к тому времени участием в абхазо-грузинском конфликте Шамилю Басаеву. Здание городского собрания, где находились оппозиционные депутаты, расстреляли из самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», а пытавшихся спастись добили из автоматов. Тогда, по некоторым данным, погибло больше десяти человек.

Это был первый кровавый конфликт между чеченцами, спровоцированный политическими разногласиями. До него чеченцы настаивали, что убить можно только кровника. А тут в кровавой схватке сошлись люди, которые друг друга не знали и не имели никаких взаимных личных претензий. Так родилась новая, совершенно чуждая чеченской ментальности реальность.

Санкционированных Джохаром Дудаевым кровавых стычек между чеченцами было немало. Но после уничтожения Дудаева это нисколько не смущало его сторонников, верящих в бессмертие генерала. Они и сейчас произносят его имя с придыханием: «Он был настоящий борз!» «Борз» — в переводе с чеченского «волк». Образ животного использовался в ичкерийской государственной символике («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической и запрещена в РФ).

Текст: Муса Мурадов