Волчьи нравы

30 лет назад в Чечне был убит Джохар Дудаев

Чеченский генерал был убит российскими военными 21 апреля 1996 года. Его устранение не поменяло расклад сил в регионе. В августе того же года отряды под руководством Аслана Масхадова отбили у федералов Грозный, после чего были заключены Хасавюртовские мирные соглашения, но дальше дудаевские полевые командиры перессорились, а главный террорист Шамиль Басаев, выйдя из подчинения официальных ичкерийских властей («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической и запрещена в РФ), вместе с арабским наемником Хаттабом напал на соседний Дагестан, вынудив тем самым федеральный центр начать новую военную операцию.

Он «самый»

В смерть Дудаева его поклонники не поверили — «воскрешать» генерала начали сразу же после сообщения о ликвидации. В начале мая 1996 года перед полуразрушенным зданием президентского дворца стали собираться дудаевские фанаты, в основном женщины, рассказывая любопытствующим о скором возвращении кумира.

— Почему вы решили, что он жив? — спросил я у одной из активисток, которая дневала и ночевала на митинге. Я тогда жил в городе и трудился в редакции газеты «Грозненский рабочий».

— Такие не умирают,— раздалось в ответ. Пытаться спорить с ней было бесполезно и даже рискованно.

Поначалу функционировавшие в республике пророссийские власти спокойно относились к ставшему круглосуточным митингу, время от времени призывая разойтись его участников. Но те и не думали этого делать, только еще лучше обустраивались на площади, назвав свой палаточный лагерь Дуки-юртом (Дуки — прозвище, которое в детстве дали в семье Дудаеву, в переводе с чеченского означает «самый»). Набиравший вес митинг удалось ликвидировать только после того, как по решению властей республики были снесены руины Президентского дворца — символ ичкерийского режима («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической и запрещена в РФ).

Джохар Дудаев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Джохар Дудаев был ликвидирован 21 апреля 1996 года у чеченского селения Гехи-Чу точечным ракетным ударом бомбардировщика СУ-24

В начале августа 1996 года слухи о том, что Дудаев жив и скоро вернется, дошли до коридоров грозненских властей. Вечером 4 августа в редакцию «Грозненского рабочего» зашел знакомый сотрудник правительства и с порога спросил меня:

— Ты слышал про Дудаева?

— Что?

— Ну что он вернется.

— Оттуда не возвращаются.

— Не веришь,— он махнул рукой и удалился.

Я попросил одного из сотрудников написать в номер заметку о слухах про якобы воскресшего Дудаева. Поставив для большей провокационности двусмысленный заголовок «Дудаев возвращается?», я отдал текст на верстку. Про то, что в номер идет заметка о Дудаеве, который то ли мертв, то ли жив, услышал зашедший в редакцию корреспондент одного крупного российского информационного агентства.

— Правда ли, что идет такой материал? — осторожно поинтересовался коллега.

— Да, серьезная есть фактура по теме,— подогрел я интерес к очередному номеру своего издания.

Как начиналась первая чеченская

Тем же вечером на новостной ленте информагентства, где трудился коллега, вышла сенсация: «Грозненский рабочий» публикует журналистское расследование о возможном возвращении Джохара Дудаева. А уже через полчаса в Минеральные Воды, где печаталась наша газета, мчались телевизионные бригады, чтобы сделать сюжеты о выходе номера «Грозненского рабочего» с сенсационным материалом. Наутро в нашей редакции было не протолкнуться от журналистов, жаждущих получить комментарии.

Дудаев, понятно, не вернулся. Однако спустя буквально пару дней, 6 августа 1996 года, в Грозный вошли чеченские боевики.

Начальник штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерии Аслан Масхадов (слева) и секретарь Совета безопасности Российской Федерации Александр Лебедь подписывают «Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой», которые вошли в историю как Хасавюртовские соглашения. 31 августа 1996 года, Хасавюрт, Дагестан

Полевой командир Зелимхан Яндарбиев. 1996 год

«Джохар, вернись, козлы обнаглели!»

Первым, кто после гибели Дудаева ощутил угрозу междоусобной войны, был один из главных идеологов независимости Чечни Зелимхан Яндарбиев, который, как вице-президент, до новых выборов исполнял президентские обязанности. Понимая, что на новых выборах ему не обойти таких конкурентов, как Шамиль Басаев и Аслан Масхадов, Яндарбиев призывал соратников отменить голосование вовсе. Он заверял, что «хорошо справляется со своими обязанностями и привык к ним», а полевым командирам, которые откажутся от претензий на главный пост в республике, обещал «любые должности, которые они только захотят».

Обращение вице-президента не возымело действия, 27 января 1997 года состоялись президентские выборы, на которых с большим отрывом победил Масхадов.

Яндарбиев, получивший чуть больше 10% голосов избирателей, от вновь избранной власти дистанцировался. Шамиль Басаев и главный ичкерийский пропагандист Мовлади Удугов («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической и запрещена в РФ) сначала вошли в масхадовское правительство, но, поработав немного, предпочли уйти в оппозицию.

Женщины с плакатами Аслана Масхадова и Джохара Дудаева (слева) на акции протеста против российских авиаударов по Грозному. 1999 год

Разрушенный после войны Грозный. 1995 год

Разрушенный после войны Грозный. 1995 год

С первых дней масхадовского правления в непримиримой оппозиции к действующей власти оказался еще один полевой командир — дудаевский зять Салман Радуев. Он создал подчиняющуюся только ему так называемую армию Джохара Дудаева и грозился «жестко наказать тех, кто предал чеченскую независимость». Радуевский бунт однажды привел к кровавой стычке. Это случилось, когда он со своими вооруженными сторонниками пришел на государственное телевидение и потребовал вывести его в прямой эфир.

Как, победив в первой чеченской войне, лидеры сепаратистов стали непримиримыми врагами

Получив отказ, радуевцы обезоружили охрану и заставили операторов включить камеры. Но тут подоспела спецгруппа во главе с руководителем масхадовской спецслужбы Лечей Хултыговым. Случилась перестрелка, в которой погибли сам Хултыгов и заместитель Радуева Ахмед Джафаров. Радуевцы отступили, не получив эфира. Вскоре противники президента учредили собственную телекомпанию «Кавказ». По техническим возможностям она заметно превосходила государственную «Ичкерию» (признана террористической и запрещена в РФ).

А сам Салман Радуев продолжал активно оппонировать масхадовской власти. Самый яркий лозунг на его перманентных митингах в центре Грозного звучал так: «Джохар, вернись, козлы обнаглели!». Многие участники радуевских митингов снова уверяли, что генерал Дудаев жив и убеждали в этом своих слушателей.

Кандидат в президенты Чечни Шамиль Басаев. 1997 год

Шамиль Басаев во время голосования в избирательном участке поселка Ведено. 1997 год

Версию о том, что Дудаев мог выжить, поддерживали и родственники генерала. Летом 1997 года, устав от манифестантов в Грозном, Аслан Масхадов вызвал к себе мэра города Леча Дудаева, племянника Джохара. Их беседу показывали в прямом эфире местного телеканала.

— Зачем вы скрываете от людей правду о гибели Джохара? — спросил Масхадов.— Не по чеченским и не по мусульманским традициям утверждать, что мертвый человек — живой.

— Я не считаю, что мой дядя погиб,— стоял на своем мэр.

Масхадов потребовал от родственников Дудаева показать место его захоронения, провести соответствующие чеченским и мусульманским традициям поминальные мероприятия. Те все запросы проигнорировали, что не замедлило сказаться на репутации нового лидера Ичкерии (признана террористической и запрещена в РФ).

Президент Чечни Аслан Масхадов принимает присягу во время инаугурации в Грозном. 1997 год

«Уж лучше бы Басаева избрали»

Даже критически относившиеся к эпохе генерала Дудаева в 1997 году испытывали что-то вроде ностальгии, когда сталкивались с обнаглевшими от безнаказанности полевыми командирами. Однажды бандитская группировка братьев Ахмадовых из Урус-Мартана взяла в заложники прокурора республики и продержала сутки в заточении.

Взлет и падение лидера Ичкерии Аслана Масхадова

От Масхадова его сторонники требовали санкционировать операцию по уничтожению Ахмадовых. Президент решился и призвал сторонников собраться на центральной площади Грозного. Откликнулись десятки тысяч человек. Я был на том митинге. Выступавшие грозились немедленно отправиться в Урус-Мартан и «раздавить бандитское гнездо Ахмадовых». Однако Масхадов неожиданно — и к большому разочарованию собравшихся — изменил решение, заявив, что «междоусобицу хотят спровоцировать враги чеченской независимости».

После этого случая критиков Масхадова стало еще больше. «Уж лучше бы Басаева или Яндарбиева избрали, чем его»,— сокрушались разочарованные бездействием президента чеченцы и вспоминали, как в таких случаях действовал Дудаев.

Незадолго до начала первой чеченской кампании с Джохаром Дудаевым поссорился один из его приближенных — известный в республике бандит Руслан Лабазанов (на фото в черной повязке)

Командующий войсками в Грозном Леча Дудаев. 1999 год

Незадолго до начала первой чеченской кампании с Джохаром Дудаевым поссорился один из его приближенных — известный в республике бандит Руслан Лабазанов. Он окопался со своей до зубов вооруженной группировкой в одном из микрорайонов Грозного и грозил силой свергнуть дудаевскую власть. Реакция генерала было незамедлительной и жесткой: Логово Лабазанова было разгромлено с применением танков и тяжелого вооружения. Самому Лабазанову удалось вместе с несколькими охранниками спастись.

Трех бандитов из группировки Лабазанова казнили на месте — их головы потом выставили на видном месте на площади Минутка в Грозном. Про самого главаря поговаривали, что просьба выпустить его пришла к Дудаеву от каких-то авторитетов из Москвы.

Не менее жестко генерал Дудаев поступил в июне 1993 года с пророссийской оппозицией, которая настаивала на проведении референдума о статусе республики. Расправу над оппозиционерами, которые уже подготовили бюллетени для голосования, Дудаев поручил известному к тому времени участием в абхазо-грузинском конфликте Шамилю Басаеву. Здание городского собрания, где находились оппозиционные депутаты, расстреляли из самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», а пытавшихся спастись добили из автоматов. Тогда, по некоторым данным, погибло больше десяти человек.

Это был первый кровавый конфликт между чеченцами, спровоцированный политическими разногласиями. До него чеченцы настаивали, что убить можно только кровника. А тут в кровавой схватке сошлись люди, которые друг друга не знали и не имели никаких взаимных личных претензий. Так родилась новая, совершенно чуждая чеченской ментальности реальность.

Санкционированных Джохаром Дудаевым кровавых стычек между чеченцами было немало. Но после уничтожения Дудаева это нисколько не смущало его сторонников, верящих в бессмертие генерала. Они и сейчас произносят его имя с придыханием: «Он был настоящий борз!» «Борз» — в переводе с чеченского «волк». Образ животного использовался в ичкерийской государственной символике («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической и запрещена в РФ).

Текст: Муса Мурадов

Фотогалерея

Кто начинал первую чеченскую

&lt;b>Павел Грачев&lt;/b> — министр обороны России в 1992-1996 годах. С декабря 1994 по январь 1995 года руководил боевыми действиями федеральных войск в Чечне из штаба в Моздоке. После провала наступательных операций в Грозном вернулся в Москву. Подвергался критике за неудачи в восстановлении порядка в Чечне. После отставки был советником главы компании «Росвооружение», главным советником гендиректора «Радиозавода им. А. С. Попова». Умер 23 сентября 2012 года

&lt;b>Анатолий Квашин&lt;/b>. В декабре 1994 — январе 1995 года — командующий Объединенной группировкой федеральных сил в Чечне. Был одним из руководителей провального штурма Грозного 1 января 1995 года. С февраля 1995-го командовал войсками Северо-Кавказского военного округа. С 1997 по 2004 год — начальник генштаба ВС России, первый замминистра обороны. В 2004-м уволен в запас. До 2010 года был полпредом президента в Сибирском округе. С 2011 года — в отставке

&lt;b>Анатолий Куликов&lt;/b> — замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками МВД с 1992 по 1995 год. В феврале-июле 1995 года командовал Объединенной группировкой федеральных сил в Чечне. 13 февраля 1995 года вел переговоры с Асланом Масхадовым о временном перемирии. С 1995 по 1998 год занимал должности министра внутренних дел и вице-премьера. В 1999 и 2003 годах избирался в Госдуму

&lt;b>Анатолий Романов&lt;/b>. В октябре 1994 года стал командующим войсковой оперативной группой внутренних войск на Северном Кавказе. В апреле 1995-го руководил спецоперацией в селе Самашки. С 19 июля по 28 декабря 1995 года был заместителем министра внутренних дел, командующим внутренними войсками МВД, Объединенной группировкой федеральных войск в Чечне. 6 октября 1995 года был тяжело ранен при покушении в Грозном. 13 лет проходил лечение в клиническом госпитале им. Бурденко, остался инвалидом

&lt;b>Лев Рохлин&lt;/b> с 1 декабря 1994 по февраль 1995 года возглавлял 8-й гвардейский армейский корпус в Чечне. 1 января 1995 года при неудачном штурме Грозного его группировка была единственной, которой удалось закрепиться в городе. Руководил взятием президентского дворца и площади Минутка. В декабре 1995 года стал депутатом Госдумы 2-го созыва. Был одним из наиболее активных оппозиционных лидеров 1997—1998 годов. Был убит в ночь на 3 июля 1998 года на своей даче в Подмосковье

&lt;b>Геннадий Трошев&lt;/b>. В 1994—1997 годах — командуюший 42-го армейского корпуса и 58-й армией в Северо-Кавказском военном округе. Группировка «Юг» под командованием генерала Трошева осуществляла план по блокаде Грозного. С 1995 по 1996 года командовал группировкой войск Минобороны РФ в Чечне. Вел переговоры с полевыми командирами боевиков. С 1999 года командовал группировкой «Восток». С 2003 года был советником президента России. Погиб 14 сентября 2008 года в авиакатастрофе

&lt;b>Иван Бабичев&lt;/b> с 1992 по 1995 годы командовал 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизией. В январе 1995 года был назначен командующим группировкой «Запад», принимавшей участие во взятии Грозного, Аргуна и Гудермеса. После войны командовал 67-м армейскими корпусом Северо-Кавказского военного округа. Принимал участие во второй чеченской войне. Затем был вице-премьером Чечни. С 2005 года работал первым замначальника объединенного штаба ОДКБ

&lt;b>Константин Пуликовский&lt;/b> (справа) командовал группировкой «Север» при штурме Грозного 1 января 1995 года. С 1996 по 1997 год был командующим Объединенной группировкой федеральных сил в Чечне, заместителем командующего войсками СКВО. С 1998 по 2000 год был помощником мэра Краснодара, до 2005 года — полпредом президента на Дальнем Востоке. С 2005 по 2008 год — глава Ростехнадзора

&lt;b>Николай Скрыпник&lt;/b> в 1995 году был назначен заместителем командующего Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД. В июле 1996 года руководил операцией по уничтожению крупного бандформирования в районе села Гехи. 11 июля при объезде войск на рубежах блокирования села бронетранспортер, на котором следовал Скрыпник был подорван. Генерал-майор скончался в госпитале

&lt;b>Бислан Гантамиров&lt;/b>. С 1994 по 1996 год был военным руководителем Временного совета Чеченской Республики (ВСЧР), который находился в оппозиции Джохару Дудаеву. Воевал на стороне федеральных сил. В мае 1996 года был задержан по обвинению в хищении средств, выделенных на восстановление Чечни. В 1999-м был осужден на шесть лет, но вскоре помилован. В начале 2000-х был мэром Грозного, работал в правительстве Чечни. Позже занялся аграрным бизнесом

&lt;b>Джохар Дудаев&lt;/b> (в центре) — первый президент самопровозглашенной Республики Ичкерия (ЧРИ) (в 1991—1996 годах) и верховный главнокомандующий в период первой чеченской войны. Был ликвидирован 21 апреля 1996 года в ходе спецоперации федеральных сил с участием двух самолетов около села Гехи-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни

&lt;b>Аслан Масхадов&lt;/b> в марте 1994 года был назначен начальником главного штаба ВС ЧРИ. В первую чеченскую войну руководил большинством крупных боевых и диверсионных операций. В 1994—1995 годах возглавлял оборону президентского дворца в Грозном. Под его руководством 6 августа 1996 года были осуществлены нападения на Грозный, Аргун и Гудермес. В 1997—2005 годах был вторым президентом ЧРИ. Убит в Чечне 8 марта 2005 года

&lt;b>Ахмед Закаев&lt;/b> с конца 1994 года входил в штаб Юго-Западного фронта ЧРИ. В 1995 году участвовал в обороне села Гойское, за что был награжден высшим орденом ЧРИ — «Честь нации», после — возглавлял Урус-Мартановский фронт. В 1996 году участвовал в операции по захвату Грозного. Во второй чеченской войне командовал «бригадой особого назначения». С 2001 года был спецпредставителем Аслана Масхадова за рубежом. С 2002 живет в Великобритании

&lt;b>Зелимхан Яндарбиев&lt;/b> — первый вице-президент ЧРИ (1993—1996). Во время первой чеченской войны принимал участие в боевых действиях на стороне сепаратистов, в январе 1995 года руководил обороной центральной части Грозного. 22 апреля 1996 года после гибели Джохара Дудаева стал исполняющим обязанности президента и верховным главнокомандующим. Два раза возглавлял чеченскую делегацию на переговорах в Москве. В 2002 году подал в отставку со всех должностей в связи с несогласием с внешнеполитическим курсом ЧРИ. Ликвидирован 13 февраля 2004 года в катарской столице Доха

&lt;b>Шамиль Басаев&lt;/b> (в центре) — полевой командир. В конце 1994 года его группировка составила костяк вооруженных формирований Джохара Дудаева при отражении штурма Грозного. В июне 1995 года организовал и возглавил рейд на город Буденновск. В 1996 году стал одним из руководителей Государственного комитета обороны и главнокомандующим ВС ЧРИ, был одним из руководителей операции «Джихад». Брал на себя ответственность за организацию громких терактов в России. Убит в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево (Ингушетия)

&lt;b>Руслан Гелаев&lt;/b> вступил в войну в звании подполковника ВС ЧРИ. С 1993 года командовал полком специального назначения «Борз». В январе 1996 года был назначен командующим Юго-Западным сектором ВС ЧРИ. В апреле 1996 года устроил засаду у села Ярышмарды в Аргунском ущелье, в которую попала колонна федеральных войск. Руководил двумя штурмами Грозного в 1996 году. В 2002 году был назначен главнокомандующим ВС ЧРИ. Убит 28 февраля 2004 года при попытке пересечь грузинскую границу

&lt;b>Салман Радуев&lt;/b> — террорист, организатор ряда громких терактов в России. В ноябре 1994 года был назначен командующим Северо-Восточным фронтом ВС ЧРИ. В декабре 1995 года руководил атакой на Гудермес, в январе 1996 года под его командованием боевики атаковали Кизляр и село Первомайское. Во время второй чеченской войны планировал серию диверсий в России. Был арестован 13 марта 2000 года и осужден на пожизненный срок. Умер 14 декабря 2002 года в колонии

&lt;b>Хункар Исрапилов &lt;/b> — полевой командир, был один из руководителей нападения на Кизляр. Его отряд контролировал работу нефтяных скважин, используемых для финансовой поддержки боевиков. Принимал участие в налете на Буденновск в июне 1995 года. Летом 1996 года стал командующим Юго-Восточным фронтом ЧРИ. 1 февраля 2000 года подорвался на мине при отходе из Грозного

&lt;b>Ваха Арсанов&lt;/b> (справа) — полевой командир, в первую чеченскую войну был командующим вооруженными подразделениями Северо-Западного фронта ВС ЧРИ. В 1994—1995 годах провел ряд боевых операций, руководил обороной станицы Петропавловская, захватом Аргуна и Грозного в 1996 году. При Аслане Масхадове занимал пост вице-президента ЧРИ. Был ликвидирован 15 мая 2005 года в Чечне

&lt;b>Самер Салех ас-Сувейлем (известен как Хаттаб)&lt;/b> — полевой командир. До Чечни воевал в Афганистане и Таджикистане. Принимал активное участие в первой чеченской войне, организовывал зарубежное финансирование, закупки боеприпасов и обустройство лагерей по подготовке боевиков. Был связующим между чеченскими боевиками и международными террористическими структурами. Ликвидирован 20 марта 2002 года

&lt;b>Мовлади Удугов&lt;/b> в 1991 году был назначен министром информации и печати ЧРИ. Во время первой чеченской войны выступал с заявлениями от имени чеченцев в прессе и по радио, отвечал за пропаганду. С 1995 года был пресс-секретарем Джохара Дудаева. В 1998 году вместе с Шамилем Басаевым создал террористическую организацию КНИД, целью которой являлось создание так называемого «Исламского халифата на Кавказе». Предположительно, скрывается в одной из мусульманских стран

