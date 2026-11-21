В России создали препарат для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями
Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России разработали препарат «Фтортиазинон», который преодолевает устойчивость бактерии Klebsiella pneumoniae к антибиотикам. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель центра Александр Гинцбург.
По словам господина Гинцбурга, «Фтортиазинон» помогает справиться с антибиотикорезистентностью, поскольку опасность представляет не сама бактерия, а ее штаммы, устойчивые к стандартному лечению. «Klebsiella pneumoniae не сама по себе страшная, страшны штаммы, которые устойчивы к антибиотикам»,— отметил он.
Klebsiella pneumoniae может вызывать тяжелые инфекционные заболевания, включая пневмонию, сепсис, менингит и инфекции мочевыводящих путей. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщал, что бактерия и ее разновидности приобрели устойчивость почти ко всем существующим антибиотикам. Всемирная организация здравоохранения предупреждала о сохраняющемся риске распространения бактерии в Европе.
Ранее в ECDC сообщили о росте числа случаев заражения крови из-за Klebsiella на 72% в 2019–2025 годах. Летальность при заболеваниях, вызванных этой бактерией, составляет от 40% до 70%. Чаще всего инфекция поражает легкие и вызывает тяжелую пневмонию, а также заражение крови и инфекции мочевыводящих путей.