По словам господина Гинцбурга, «Фтортиазинон» помогает справиться с антибиотикорезистентностью, поскольку опасность представляет не сама бактерия, а ее штаммы, устойчивые к стандартному лечению. «Klebsiella pneumoniae не сама по себе страшная, страшны штаммы, которые устойчивы к антибиотикам»,— отметил он.