Каналы, которые мы не выкопали
Где люди хотели провести новые водные пути и почему они этого не сделали
17 ноября 1869 года был торжественно открыт Суэцкий канал. Его создание подвигло человечество к проектированию и других водных путей. «Ъ» рассказывает о тех, которые казались нужными, но оказались нереализованными.
Жертва черного пиара
Никарагуанский канал между Атлантикой и Тихим океаном
Его погубила почтовая марка. Строить водную артерию, соединяющую Атлантику с Тихим океаном, США задумали на рубеже XIX–XX веков. Стоял выбор между двумя проектами: один шел через Никарагуа, второй — через Панаму. Фаворитом был никарагуанский. Во-первых, через него путь от восточного побережья США к западному был короче. Во-вторых, его строительство было очевидно дешевле. Значительная часть пути проходила бы через существующие природные водные пути — реку Сан-Хуан и озеро Никарагуа. Прорыть нужно было бы всего 20 км пути против более 100 км на Панамском перешейке. Наконец, у трассы через Панаму уже была крайне неприятная история. В 1880-х годах там начал работы создатель Суэцкого канала Фердинанд де Лессепс. Однако тот проект закончился катастрофой. Болезни унесли жизни более 20 тыс. рабочих. А потом еще и компания Лессепса обанкротилась. Сам он попал под суд, а термин «панама» вошел во многие языки мира как обозначение аферы.
Так что нет ничего удивительного, что в 1901 году в Вашингтоне сначала правительственная комиссия, а потом и Палата представителей Конгресса выступили за никарагуанский проект. Оставалось лишь получить согласие Сената. И тут все испортили один человек и одна марка.
Французский инженер Филипп Буно-Варилья, работавший на Лессепса и создавший на обломках его компании собственную, был заинтересован в том, чтобы был выбран панамский вариант. Он начал убеждать американцев, что Никарагуа слишком опасна. Там множество действующих вулканов, и проводить через нее канал — чистое безумие.
Перед ключевым голосованием в Сенате французский инженер отправил сенаторам письма с никарагуанской маркой, на которой был изображен один из символов страны — вулкан Момотомбо. Над ним поднимался густой шлейф дыма. Большинством всего в несколько голосов Сенат поддержал панамский проект. Канал там построили в 1914 году. Никарагуанский вариант стал не нужен.
Попытка возродить проект в 2013 году тоже провалилась. Новый мегаканал взялся оплачивать и продвигать китайский миллиардер Ван Цзин. Но в 2015-м на китайском фондовом рынке случился крах, и инвестор потерял почти все свои деньги.
Жертва миролюбия
Канал Салва между Катаром и Саудовской Аравией (между заливом Салва и заливом Хур-эль-Адид)
Канал Салва вполне может войти в историю как самый агрессивный гидротехнический проекта XXI века. В отличие от других каналов, которые проектировались ради сокращения протяженности торговых путей или для развития инфраструктуры, Салва задумывался исключительно как инструмент политического давления и физической изоляции недружественного государства.
В 2017 году возник конфликт между Катаром и Саудовской Аравией. Главной его причиной стали опасения саудитов в том, что катарцы пытаются подорвать их влияние в регионе. Влияния Саудовской Аравии хватило, чтобы перетянуть на свою сторону и некоторые другие страны. В общей сложности 13 государств прекратили дипотношения с Катаром, и эмират оказался в изоляции.
Именно в тот момент в Саудовской Аравии появился план строительства канала длиной 60 км и шириной 200 м по всей протяженности границы с Катаром. Это фактически превращало государство в остров. Более того, саудиты официально заявили, что на своем берегу канала намерены возвести военную базу и полигон для захоронения ядерных отходов будущих саудовских АЭС.
Саудовская Аравия объявила официальный тендер на строительство канала, не имевшего, по мнению экспертов, никакого экономического смысла, и выделила на строительство $745 млн.
Катар оказался в тяжелом положении. Сухопутные поставки чего бы то ни было в страну были прерваны. Пришлось в экстренном порядке активизиовать снабжение по морю и воздуху.
Многие исследователи говорят, что проект, однако, был не более чем блефом. К примеру, саудовская сторона пригнала к месту строительства огромное количество техники, но работы так и не начала. В 2021 году проект и вовсе был забыт. Катар и Саудовская Аравия восстановили дипломатические отношения, заявили о дружбе, блокада была снята. Чертежи так и не построенного канала отправились в архивы.
Жертва Антанты, революции и природы
«Иранруд» между Каспийским морем и Персидским заливом
Идея соединить Каспийское море с Персидским заливом возникла почти одновременно в Тегеране и Петербурге после открытия Суэцкого канала в 1869 году. Персии такой канал мог бы приносить огромные средства, для России он означал бы выход к теплым морям, минуя Босфор и Дарданеллы, да еще и непосредственно к Индии. В конце 1880-х российские инженеры начали работы по изучению водораздела между Каспийским морем и единственной в Иране крупной судоходной рекой — Каруном.
Планам помешала Британия: выход России к Индии ей не нравился. Сначала англичане добились от шаха разрешения на судоходство в нижней части Каруна, фактически установив контроль над ней. А потом случилось англо-российское примирение на фоне общей нелюбви к Германии. В 1907 году было подписано англо-российское соглашение, завершившее создание Антанты — антигерманского союза России, Франции и Англии. Оно, в частности, делило Персию на зоны влияния. Север отходил России, юг — к Британии. А идею канала похоронили.
В 1966 году иранский инженер Хуман Фарзад представил властям план грандиозного сооружения «Иранруд» («Иранская река».— перс.). Проект, по мнению автора, убивал сразу двух зайцев — соединял Каспийское море с Персидским заливом и направлял воду в засушливые центральные провинции страны. К проекту проявил интерес и Советский Союз, поскольку получал возможность выхода в Индийский океан. Учитывая, что отношения Тегерана и Москвы в то время были дружественными, советские НИИ начали изучать возможность строительства канала.
Но в 1979 году в стране произошла исламская революция. Шах был свергнут, к власти пришел аятолла Хомейни. Отношения с СССР испортились, а новым властям было явно не до масштабных гидротехнических проектов.
Уже в XXI веке об этом плане в Иране снова заговорили. Но ученые показали, что его просто невозможно реализовать, не избежав катастрофических последствий. Каспийское море лежит ниже уровня мирового океана. Прокладка самотечного канала привела бы к тому, что вода из Залива хлынула бы в Каспий, затопив десятки прибрежных городов. Строительство же каскада из сотен шлюзов требовало бы такого количества пресной воды, какого в Иране просто нет. Использовать же морскую воду нельзя: это стало бы причиной масштабного засоления подземных вод с чудовищными последствиями для экологии и сельского хозяйства страны.
Жертва атомофобии
Индийский канал
В 1855 году, в разгар строительства Суэцкого канала, в Лондоне вышла книжка военного моряка Уильяма Аллена под названием «Мертвое море — новый путь в Индию». Автор описывал альтернативу проекту француза Фердинанда де Лессепса, который предлагал проложить канал от залива Хайфа в Средиземном море, через Мертвое море и долину реки Иордан к заливу Акаба в Красном море. План не был реализован, но, как выяснилось через 100 лет, о нем не забыли.
В 1956 году президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал, спровоцировав так называемый Суэцкий кризис, и, выйдя из него победителем, закрыл его для израильского судоходства. В том же году правительство Израиля вспомнило о проекте Аллена и даже провело предварительную его оценку. Израильские эксперты решили тогда, что строительство канала не будет невозможно дорогим. По их мнению, возведение Асуанской плотины стоило куда дороже.
Впрочем, идея оставалась идеей, пока Египет после прихода к власти Гамаля Абдель Насера (1954–1956 годы) активно сближаться в СССР, и альтернатива Суэцкому каналу не стала выгодна не только Израилю, но и Соединенным Штатам, опасавшимся, что Египет начнет чинить препятствия для прохода американских военных кораблей.
Канал, которому присвоили имя первого израильского премьер-министра Давида Бен-Гуриона, должен был, как и предлагал за 100 лет до этого Уильям Аллен, соединить порт Эйлат со среднеземноморским побережьем Израиля, пройдя через пустыню Негев. В 1963 году, как следует из рассекреченных ныне материалов, к проектированию нового водного пути присоединились американские ученые-ядерщики из Ливерморской лаборатории. Они предложили использовать при строительстве ядерные заряды. Тем самым, утверждали они, можно было бы заметно сократить стоимость проекта и скорость строительства. По их словам, для пробивки твердых скальных пород в Негеве потребовалось бы 520 зарядов общей мощностью около гигатонны. Стоило бы это примерно $260 млн. Для сравнения: попытки вынуть тот же объем пород с помощью обычной взрывчатки и экскаваторов обошлись бы в десятки миллиардов долларов, что делало проект заведомо убыточным и неокупаемым.
И в Израиле, и в США проект Ливерморской лаборатории признали неприемлемым. Мало того что подрыв такого количества термоядерных зарядов в таком напряженном регионе, как Ближний Восток, грозил бы глобальным кризисом. Власти двух стран учли и риск неконтролируемого радиоактивного заражения региона. Наконец, чисто юридически план был невозможен: в том же 1963 году в силу вступил договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах, который, кроме прочего, запрещал любые подземные взрывы, если они приводят к выпадению радиоактивных осадков за пределами государства, проводящего взрыв. Это поставило окончательный крест на проекте. Эксперты не смогли придумать экономически успешный способ строительства канала без применения ядерных зарядов. Никаких формальных документов по поводу закрытия проекта, как говорят эксперты, не принималось. О нем просто забыли.
Жертва интриг и сепаратистов
Проект судоходного канала через перешеек Кра (самое узкое место Малаккского полуострова) — один из старейших в мире
Историки говорят, что еще в 1677 году планы водного пути, соединяющего Андаманское и Южно-Китайское моря, был представлен сиамскому королю Нараю. Он позволял миновать кишевший пиратами и перегруженный даже в то время судами Малаккский пролив и на три дня сокращал путь из моря в море. Тогда, правда, проект сиамские власти не впечатлил, и от него отказались. Настоящая борьба за канал началась в XIX веке, после открытия Суэцкого канала, когда, кажется, весь мир грезил строительством новых водных путей. Герой Суэца Фердинанд де Лессепс лично отправился в Сиам, чтобы представить свой проект канала и получить исключительные права на его строительство.
Узнав об этом через свою агентурную сеть, в дело вмешалась Великобритания: ведь канал делал бесполезным едва ли не самое важное ее владение в регионе — Сингапур. Каждый корабль, шедший из Европы и Индии в Китай и Японию, должен был заходить в этот порт для пополнения запасов топлива и еды, ремонта, перегрузки товаров и т. д. Порт называли «Гибралтаром Востока» — он полностью контролировал узкую горловину пролива, что позволяло англичанам в любой момент заблокировать это жизненно важный для всего мира морской путь.
Давление англичан было беспрецедентным и закончилось тем, что в 1897 году стороны заключили соглашение, по которому любой канал через перешеек Кра должен был согласовываться с Лондоном. Более того, в 1946 году, когда Британия и ставший к тому времени Таиландом Сиам заключили мирный договор (во время Второй мировой войны Таиланд выступил на стороне Японии), в него был включено обязательство не строить канал через перешеек без согласия Британии.
С тех пор идея строительства канала периодически возникала. В 1973 году ее поддержали американцы, но мировой нефтяной кризис и революция в Таиланде похоронили его. В последний (к настоящему времени) раз проект попытались реанимировать китайцы — уже в XXI веке, предложив полностью оплатить его строительство, оцененное в $28 млрд. Тем не менее тут уже от него отказалось правительство Таиланда. Дело в том, что на юге Малаккского полуострова действуют исламистские сепартатисты, и власти страны решили, что, разделив каналом полуостров, они фактически отдадут юг страны врагу.