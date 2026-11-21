Его погубила почтовая марка. Строить водную артерию, соединяющую Атлантику с Тихим океаном, США задумали на рубеже XIX–XX веков. Стоял выбор между двумя проектами: один шел через Никарагуа, второй — через Панаму. Фаворитом был никарагуанский. Во-первых, через него путь от восточного побережья США к западному был короче. Во-вторых, его строительство было очевидно дешевле. Значительная часть пути проходила бы через существующие природные водные пути — реку Сан-Хуан и озеро Никарагуа. Прорыть нужно было бы всего 20 км пути против более 100 км на Панамском перешейке. Наконец, у трассы через Панаму уже была крайне неприятная история. В 1880-х годах там начал работы создатель Суэцкого канала Фердинанд де Лессепс. Однако тот проект закончился катастрофой. Болезни унесли жизни более 20 тыс. рабочих. А потом еще и компания Лессепса обанкротилась. Сам он попал под суд, а термин «панама» вошел во многие языки мира как обозначение аферы.