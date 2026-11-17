Главные новости за 17 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События вторника: выбор «Ъ-Черноземье»
Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста остановили после повторной атаки БПЛА в ночь на 17 ноября. Из-за перекрытия движения задерживаются поезда «Таврия», следующие через Воронеж в Крым: из Санкт-Петербурга и Москвы в Керчь с отправлением 15 и 16 ноября.
Акционер ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» Валерий Литвиненко оспаривает признание недействительным решения собрания акционеров о ликвидации общества. Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил это требование ВТБ — основного кредитора компании. Акционеры приняли решение о ликвидации уже после возбуждения дела о банкротстве, аргументируют свою позицию в банке.
В Белгородской области передали в суд дело 38-летнего Ивана Емельяненко, младшего брата бойцов Федора и Александра Емельяненко. Ему и его знакомой предъявили обвинение в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в августе спортсмен пытался купить синтетический наркотик, но был задержан полицией.
Курчатовский горсуд Курской области отклонил жалобу местного жителя Даниила Гадицкого на штраф в 3 тыс. руб. за оскорбление директора Курской АЭС Александра Увакина. По материалам дела, в марте 2026 года он направил на сайт регионального правительства обращение, содержавшее оскорбления в адрес господина Увакина.
Три недостроенных дома и два земельных участка в Военном городке №1 в Липецке повторно выставили на торги единым лотом за 990,9 млн руб. Общая площадь объектов — 47,8 тыс. кв. м, готовность домов составляет 74–91%. Заявки принимают до 14 декабря, аукцион назначен на 18 декабря. Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок.
Прокуратура Тамбовской области направила в суд дело о хищении 2,8 млн руб. у участника СВО. По версии следствия, в октябре 2025 года двое жителей региона убедили мужчину, что оформление военного контракта требует оплаты, а затем получили доверенность на распоряжение его деньгами якобы для их сохранности и оформления документов.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что приобрел генератор на случай перебоев с отоплением и электричеством. В ходе прямого эфира он призвал жителей региона учитывать подобные риски и сообщил, что власти выделяют средства на обеспечение безопасности.