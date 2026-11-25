При ударах суданских повстанцев на юго-востоке страны погибли 19 человек
Силы быстрого реагирования (СБР), противостоящие властям Судана, ударили беспилотниками по столице провинции Голубой Нил на юго-востоке страны. Под удар попали жилые районы — погибли 19 человек и еще 20 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные правозащитной организации Expert Lawyers.
Удар был нанесен 24 ноября. В тот же день СБР атаковали плотину Розейрес на реке Голубой Нил. Пострадали пять мирных жителей. Кроме того, предупреждают правозащитники, повреждения могут нарушить электроснабжение на всей территории региона.
Военизированная повстанческая группировка СБР вступила в вооруженный конфликт с регулярной армией Судана весной 2023 года, а спустя два года объявила о создании параллельного правительства. Осенью 2023 года повстанцы заняли город Эль-Фашир — один из главных логистических узлов на западе. Сейчас они контролируют треть территории страны.
По данным ООН, за время конфликта погибли не менее 150 тыс. человек, а еще более 12 тыс. вынужденно покинули места жительства. Организация отмечает, что обе стороны систематически совершают военные преступления, к которым относятся намеренные удары по гражданским объектам. В стране также зафиксирован резкий рост случаев сексуализированного насилия, который привел к волне женских самоубийств.