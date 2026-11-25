Военизированная повстанческая группировка СБР вступила в вооруженный конфликт с регулярной армией Судана весной 2023 года, а спустя два года объявила о создании параллельного правительства. Осенью 2023 года повстанцы заняли город Эль-Фашир — один из главных логистических узлов на западе. Сейчас они контролируют треть территории страны.