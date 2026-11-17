Белгородского бойца Ивана Емельяненко будут судить за наркотики
В Старооскольский городской суд Белгородской области передано уголовное дело в отношении 38-летнего Ивана Емельяненко, младшего брата известных бойцов смешанных единоборств Федора и Александра Емельяненко. Ему и его знакомой предъявлено обвинение в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ). Как пишет «Ъ», первое судебное заседание еще не назначено.
По версии следствия, в начале августа этого года спортсмен попытался приобрести синтетический наркотик, но был задержан сотрудниками полиции.
Новое дело грозит Ивану Емельяненко серьезным сроком, учитывая его предыдущую судимость. В 2024 году он был приговорен к полутора годам колонии за избиение жителя Старого Оскола, которому нанес тяжкие травмы головы. Осенью прошлого года боец вышел по УДО, не отбыв срок полностью, и даже успел провести один профессиональный поединок после освобождения. Наказание по новой статье может составить до трех четвертей от максимальных 10 лет лишения свободы.