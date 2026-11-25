Хуснуллин попросил регионы не начинать новых дорожных строек
Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на правительственном часе в Госдуме, призвал губернаторов не начинать новое дорожное строительство.
«Сейчас, с учетом ограничений по бюджету, прошу все-таки руководителей регионов пока не начинать новые стройки, — сказал он. — Пока нам надо поддержать те объекты, которые у нас имеются в нормативном состоянии. Появятся деньги, будем строить новые. Сейчас задача достроить то, что есть. А значит, как только появятся деньги, будем строить».
Господин Хуснуллин сказал, что федеральный бюджет оказывает поддержку регионам в строительстве крупных дорог в объеме 350 млрд. руб. в год. Вице-премьер привел в пример такие проекты, как мост через Лену в Якутии, широтную магистраль в Санкт-Петербурге, обходы Тюмени, Омска, Новосибирска, Калининграда. Заявок на софинансирование, сказал Марат Хуснуллин, на данный момент еще на 2 трлн. руб.
Основная задача, сказал вице-премьер – довести до 85% автодорог до нормативного состояния до 2030 года «Поэтому мы и говорим: давайте достроим то, что начали, давайте приведем в норматив. Изменится ситуация с бюджетом, добавятся деньги, мы быстро эту работу организуем», - сказал Марат Хуснуллин.
Сейчас в РФ 1,59 млн. автодорог, из них федеральных 66,3 тыс. км, региональных 503 тыс. км и местных более 1 млн. км
В апреле 2026 года правительство РФ утвердило новый шестилетний план дорожной деятельности. Объем финансирования строительства и ремонта автомобильных дорог России до 2031 года составит 9,1 трлн руб.