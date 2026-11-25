«Сейчас, с учетом ограничений по бюджету, прошу все-таки руководителей регионов пока не начинать новые стройки, — сказал он. — Пока нам надо поддержать те объекты, которые у нас имеются в нормативном состоянии. Появятся деньги, будем строить новые. Сейчас задача достроить то, что есть. А значит, как только появятся деньги, будем строить».