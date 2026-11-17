Орловский губернатор купил генератор из-за возможных ударов по ТЭЦ
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира ответил на вопросы по поводу угрозы ударов по ТЭЦ. Он, в частности, заявил, что на случай перебоев с отоплением и электроснабжением купил генератор. По его мнению, каждый житель региона должен быть готов к такой ситуации.
«Мы к любому сценарию сейчас готовимся. И, наверное, каждый из нас должен понимать эти риски. Я прямо не говорю, но мы много средств выделяем на обеспечение безопасности. Будем стараться минимизировать все эти риски, но они все равно сохраняются»,— отметил Андрей Клычков.
В марте глава региона сообщал о появлении железобетонных защитных сооружений у ТЭЦ, которая «неоднократно была под вражеским прицелом». Также к тому моменту были разработаны схемы резервного электро- и теплоснабжения, создана резервная линия электропередачи.
В начале сентября областные власти потребовали от энергокомпаний предусмотреть дополнительные резервы топлива и мощностей для работы в нештатных ситуациях предстоящей зимой. Губернатор в ходе еженедельного совещания заявил, что энергетики должны быть готовы к «любому сценарию», а аварийно-восстановительные мероприятия необходимо готовить «с большим запасом».