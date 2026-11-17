«Мы к любому сценарию сейчас готовимся. И, наверное, каждый из нас должен понимать эти риски. Я прямо не говорю, но мы много средств выделяем на обеспечение безопасности. Будем стараться минимизировать все эти риски, но они все равно сохраняются»,— отметил Андрей Клычков.