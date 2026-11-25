Пользователь Reddit заработал $376,9 тыс. на опционах Nvidia
Пользователь Reddit под псевдонимом Outrageous-Voice1459 получил $376,9 тыс. прибыли от сделки с колл-опционами Nvidia, на которые потратил $19 тыс., пишет Bloomberg. Он купил их в пятницу, 20 ноября, а продал на открытии торгов в понедельник, 23 ноября. В тот день акции компании резко подорожали после возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора.
Скриншоты брокерского счета трейдер разместил в сообществе r/WallStreetBets. По его словам, одна сделка принесла ему сумму, в десять раз превышающую годовую зарплату. Время и цена покупки на скриншотах совпадают с параметрами реальной крупной сделки на электронной бирже опционов. «Продал на открытии. Спасибо, Дженесен»,— написал пользователь.
К пятнице, 20 ноября, акции Nvidia потеряли 39% с начала месяца, но часть трейдеров продолжала делать ставку на восстановление котировок. В понедельник, 23 ноября, бумаги выросли на 31%, до $165,05. Один из участников рынка, купивший в пятницу колл-опционы с ценой исполнения $160 и истечением в январе, продал половину позиции и зафиксировал $23,8 млн прибыли.