К пятнице, 20 ноября, акции Nvidia потеряли 39% с начала месяца, но часть трейдеров продолжала делать ставку на восстановление котировок. В понедельник, 23 ноября, бумаги выросли на 31%, до $165,05. Один из участников рынка, купивший в пятницу колл-опционы с ценой исполнения $160 и истечением в январе, продал половину позиции и зафиксировал $23,8 млн прибыли.