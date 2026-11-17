Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к жителям и гостям полуострова с просьбой воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. Также он сообщил сегодня, что в результате атаки БПЛА в Ленинском районе Крыма есть жертвы. Погибли два человека.