Идущие через Воронеж поезда задерживаются из-за новой атаки на Крымский мост
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В результате повторной атаки БПЛА в ночь на 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста остановлено. Специалисты оценивают ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
По данным перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», в связи с атаками и перекрытием моста, в частности, задерживаются поезда «Таврия», проходящие через Воронеж в направлении Крыма:
№007/008 Санкт-Петербург — Керчь, отправлением 15 ноября;
№092/091 Москва — Керчь, отправлением 15 ноября;
№27/28 Москва — Керчь, отправлением 16 ноября.
Пассажиры, чьи поезда задерживаются на срок более четырех часов, будут обеспечены питанием и водой.
На информационных ресурсах РЖД происшествие пока официально не комментировали.
UPD. В «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто. Поезд «Таврия» №092/091 Москва — Керчь был отправлен со станции Тамань в 13:04. Остальные поезда должны быть отправлены до станции Керчь–Южная в ближайшее время. Поезда из Керчи на материк 17 ноября планируется отправить по расписанию.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к жителям и гостям полуострова с просьбой воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. Также он сообщил сегодня, что в результате атаки БПЛА в Ленинском районе Крыма есть жертвы. Погибли два человека.
Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал о первом ударе по Крымскому мосту, после которого было остановлено движение транспорта. Для устранения последствий атаки были задействованы оперативные службы, в Керчи развернули оперативный штаб.