Курянин не смог отменить штраф за оскорбление главы АЭС
Курчатовский горсуд Курской области отклонил жалобу местного жителя Даниила Гадицкого на решение мирового судьи о назначении ему штрафа в 3 тыс. руб. за оскорбление директора Курской атомной станции (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом») и экс-депутата облдумы Александра Увакина (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, до 5 тыс. руб. штрафа для граждан). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Согласно материалам дела, 30 марта 2026 года Даниил Гадицкий написал со своей электронной почты на сайт правительства Курской области «обращение оскорбительного содержания в неприличной и противоречащей общепринятым нормам морали форме» в отношении господина Увакина. Суд пришел к выводу, что таким образом были унижены честь и достоинство бывшего депутата.
В горсуде курянин просил отменить постановление мирового судьи от 16 июня из-за якобы ненадлежащего извещения его о дате заседания. Однако апелляция не нашла подтверждения доводу.
Это не первое подобное разбирательство в Курчатове. Так, в начале 2025 года мировой судья признал Павла Бысова виновным в публичном оскорблении главы атомграда Игоря Корпункова как представителя власти (ст. 319 УК РФ, до года исправительных работ). Его приговорили к девяти месяцам исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства.