Согласно материалам дела, 30 марта 2026 года Даниил Гадицкий написал со своей электронной почты на сайт правительства Курской области «обращение оскорбительного содержания в неприличной и противоречащей общепринятым нормам морали форме» в отношении господина Увакина. Суд пришел к выводу, что таким образом были унижены честь и достоинство бывшего депутата.