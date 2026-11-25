Фон дер Ляйен: ЕС примет участие в следующих переговорах по Украине
Представители Евросоюза увидели новый импульс в процессе мирного урегулирования российско-украинского конфликта и готовы участвовать в следующем раунде переговоров. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она не раскрыла состав делегации на предстоящих переговорах, но назвала ее «сильной командой».
«О прогрессе мы будем судить по действиям России, а не просто по ее словам. Как обсуждалось на встрече "коалиции желающих" на прошлой неделе, Россия должна согласиться на зимнее прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры и на перемирие для обеспечения безопасного прохода продовольственного экспорта через Черное море»,— сказала госпожа фон дер Ляйен (цитата по сайту Еврокомиссии). Если бы Москва пошла на эти меры, это бы продемонстрировало серьезность намерений РФ, подчеркнула она.
Глава высшего органа исполнительной власти ЕС добавила, что участие европейцев в переговорах важно, «поскольку безопасность Украины напрямую влияет на нашу собственную безопасность». «Мы продолжим поддерживать Украину и защищать наши интересы»,— добавила она.
Ранее сегодня помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что решение об участии европейских представителей в переговорах по Украине пока не принято. Ранее российские власти пригласили представителей ЕС в Москву, но договоренностей о встрече с ними в столице тоже пока нет, говорил господин Ушаков.