Представители Евросоюза увидели новый импульс в процессе мирного урегулирования российско-украинского конфликта и готовы участвовать в следующем раунде переговоров. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она не раскрыла состав делегации на предстоящих переговорах, но назвала ее «сильной командой».