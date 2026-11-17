Спор возник вокруг попытки акционеров провести добровольную ликвидацию уже после того, как в отношении общества было возбуждено дело о банкротстве. Как следует из материалов, 6 октября 2025 года на «Федресурсе» было опубликовано сообщение о намерении ЦЧПЯК обратиться в суд с заявлением о собственной несостоятельности. Заявление было подано 22 октября, а 27-го суд возбудил дело. Банк ВТБ, являющийся кредитором компании с требованиями на 857,3 млн руб., также подал заявление о вступлении в дело о банкротстве.