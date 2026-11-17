Суд признал незаконной ликвидацию воронежской яблочной компании по иску ВТБ
Акционер ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК) Валерий Литвиненко пытается оспорить признание недействительным решения собрания акционеров ЗАО от 5 ноября 2025 года о ликвидации общества. Это решил Арбитражный суд Воронежской области по иску банка ВТБ, следует из картотеки дел.
Спор возник вокруг попытки акционеров провести добровольную ликвидацию уже после того, как в отношении общества было возбуждено дело о банкротстве. Как следует из материалов, 6 октября 2025 года на «Федресурсе» было опубликовано сообщение о намерении ЦЧПЯК обратиться в суд с заявлением о собственной несостоятельности. Заявление было подано 22 октября, а 27-го суд возбудил дело. Банк ВТБ, являющийся кредитором компании с требованиями на 857,3 млн руб., также подал заявление о вступлении в дело о банкротстве.
Несмотря на это, по данным, установленным судом, 5 ноября 2025 года акционеры общества — Валерий Литвиненко (99% акций) и Юрий Замятин (1%) — приняли решение о ликвидации юрлица плодово-ягодной компании, назначив ликвидатором господина Замятина (ранее занимавшего должность генерального директора). 13 ноября в ЕГРЮЛ была внесена запись о начале процедуры.
Примечательно, что бенефициары ЗАО официально рыскрываются впервые, их имена скрыты во всех справочных базах данных.
По мнению истца, акционеры «преследовали противоправную цель» — возбуждение упрощенной процедуры банкротства должника, минуя реабилитационные процедуры. Это позволило ликвидатору без согласия кредитора распорядиться «значительными активами» — семечковыми садами и иным имуществом, заложенным по договорам ипотеки с банком ВТБ.
Суд согласился с доводами банка о том, что решение о ликвидации было принято с нарушением статей 61 и 62 Гражданского кодекса РФ и нарушает права кредиторов.
В частности, за четыре дня до открытия конкурсного производства господин Замятин передал в аренду и субаренду заложенное имущество по заниженным ценам компаниям «Олимп Агро-Инвест», ИП Журавлеву и Смальцеру (последний тоже обратился в суд). По условиям договоров плоды и доходы от их реализации переходили в собственность арендаторов.
В феврале ЦЧПЯК было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. В отношении его бывшего гендиректора Юрия Замятина введена процедура реструктуризации долгов. Господин Замятин задолжал ВТБ почти 3 млрд руб. Банк намерен добиваться возврата долга. Структура задолженности включает почти 2 млрд руб. основного долга, 344,9 млн руб. процентов и 58,7 млн руб. неустойки. Эти требования обеспечены залогом одной обыкновенной акции ЦЧПЯК по трем договорам, заключенным в 2019 году.