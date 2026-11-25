Ушаков рассказал о контактах со странами ЕС по поводу участия в переговорах
Россия не получала официального отказа представителей европейских стран от приглашения приехать в Москву на переговоры. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам господина Ушакова, российская сторона поддерживает постоянные контакты с представителями европейских стран. Россия обсуждает с представителями Европы позицию, с который те хотели бы участвовать в переговорах. Помимо публичных заявлений европейских политиков, Москва получает сигналы и по другим каналам связи — в том числе по телефону. Приглашение посетить Москву остается в силе, российская сторона рассчитывает на отклик европейцев.
Ранее сегодня господин Ушаков заявил, что договоренностей о встрече с европейскими представителями в Москве пока нет. Не принято и решение об их участии в трехсторонних переговорах России, США и Украины.
19 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва по дипломатическим каналам предложила представителям Европы приехать в Россию для обсуждения их позиции по украинскому урегулированию. 23 ноября представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Брюссель готов вести переговоры только в многостороннем формате.