По словам господина Ушакова, российская сторона поддерживает постоянные контакты с представителями европейских стран. Россия обсуждает с представителями Европы позицию, с который те хотели бы участвовать в переговорах. Помимо публичных заявлений европейских политиков, Москва получает сигналы и по другим каналам связи — в том числе по телефону. Приглашение посетить Москву остается в силе, российская сторона рассчитывает на отклик европейцев.