Строительство домов для военнослужащих началось весной 2014 года. Изначально сдать объекты планировали в 2015-м, однако работы приостановили. В 2022 году территорию вокруг недостроенных зданий огородили. В июле 2024 года начальник управления имущественных и земельных отношений Липецка Вера Андреева на заседании горсовета заявила, что Минобороны не намерено передавать объекты в муниципальную собственность. По ее словам, ведомство должно было позднее определить сроки их ввода в эксплуатацию. В марте 2026 года стало известно, что ДОМ.РФ планирует выставить недостроенные дома на торги в течение года. Вырученные средства хотели направить на обеспечение военнослужащих жильем.