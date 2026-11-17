Вновь продаются три недостроя в военном городке Липецка за 991 млн рублей
Общая площадь недостроев составляет 47,8 тыс. кв. м. Степень готовности первого дома — 91%, двух других — по 74%. Объекты предназначены для жилой застройки и расположены на участках общей площадью 19,6 тыс. кв. м. Территория ограничена улицами Космонавтов, Горького, Игнатьева Ф. С. и Валентины Терешковой.
Согласно аукционной документации, здания не эксплуатируются. В них выявлены частичное разрушение фасадов и внутренней отделки, отсутствие остекления и плесень на стенах. Инженерные коммуникации отсутствуют либо разрушены, благоустройство территории не завершено. На участках размещены металлические бытовки, будка, гараж и деревянные туалеты.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Липецкой области выставили на аукцион производственный комплекс птицефабрики в селе Дубовое, арендованный структурой группы «Черкизово» — АО «Куриное царство». Начальная цена лота составляет 68,1 млн руб.