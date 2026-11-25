Путин обсудил с султаном Брунея сотрудничество в области обороны
Президент России Владимир Путин поблагодарил султана Брунея Хассанала Болкиаха за сотрудничество стран в области обороны. Такое заявление российский президент сделал по итогам переговоров с господином Болкиахом, которые прошли в Кремле.
«Вопросы, связанные с повышением обороноспособности, с безопасностью, тоже находились всегда и находятся в центре нашего внимания. Мы вам благодарны за сотрудничество в этой сфере, в том числе это связано и с деятельностью военно-морского флота Российской Федерации»,— сказал господин Путин. Он добавил, что Россия и Бруней сотрудничают также по линии силовых структур.
На встрече российский президент и султан Брунея подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Хассанал Болкиах заявил, что стороны продолжат развивать отношения в энергетике, образовании и безопасности. Кроме того, страны планируют расширить партнерство в цифровой экономике, развитии искусственного интеллекта и энергетическом секторе.
Владимир Путин отметил, что Россия готова поделиться с Брунеем опытом в добыче трудноизвлекаемых углеводородов. Кроме того, российская сторона видит перспективы поставок продукции нефтехимии на рынок Брунея. Россия и Бруней также расширяют использование национальных валют во взаимных расчетах.