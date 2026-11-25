«Вопросы, связанные с повышением обороноспособности, с безопасностью, тоже находились всегда и находятся в центре нашего внимания. Мы вам благодарны за сотрудничество в этой сфере, в том числе это связано и с деятельностью военно-морского флота Российской Федерации»,— сказал господин Путин. Он добавил, что Россия и Бруней сотрудничают также по линии силовых структур.