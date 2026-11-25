Как следует из определения экономколлегии ВС, при оспаривании решений и действий органов власти суды должны руководствоваться нормами права, действовавшими на момент возникновения отношений спорящих сторон, если иное не следует из закона. Фермер подал заявку на землю, пока льгота еще действовала, таким образом, успел попасть под программу. Последующее изменение регулирования — не повод отказывать в восстановлении нарушенного права, кроме случаев, когда к моменту рассмотрения дела законодательство прямо запрещает совершение запрашиваемых действий, пояснил ВС. Однако запрета на передачу этой земли без торгов не было ни на момент отказа администрации, ни на момент рассмотрения дела судом. Ссылки чиновников на обстановку в регионе ВС тоже не принял, поскольку власти так и не смогли представить доказательства того, как режим КТО мешает заявленной фермером деятельности на участке. В итоге экономколлегия обязала администрацию передать землю в аренду по льготе.