Можно стричь капусту
Верховный суд защитил порыв фермера к импортозамещению
Верховный суд РФ (ВС) встал на сторону фермера, которому местные власти отказались предоставить землю в упрощенном порядке — без торгов в рамках программы импортозамещения. Предприниматель подал заявку на аренду, пока льгота еще действовала, но землю ему не передали со ссылкой на режим контртеррористической операции (КТО) в регионе. Арбитражные суды отказались принудить чиновников к заключению договора, так как к началу разбирательств действие программы уже закончилось. ВС признал, что раз фермер успел подать заявку в срок, то неважно, когда орган власти ее рассмотрел, главное, чтобы заявитель соответствовал критериям поддержки. По мнению юристов, разъяснения высшей инстанции будут применимы и к другим льготам.
ВС опубликовал решение по делу фермера, который пытался попасть под федеральную программу импортозамещения. Согласно постановлению правительства РФ №629 от апреля 2022 года, граждане и компании могли получать в аренду государственные и муниципальные участки без торгов для производства продукции в целях импортозамещения в условиях санкций. Какие именно товары нужно заместить, решали региональные власти. В Курской области в перечень вошли в том числе картофель, томаты, огурцы, морковь, капуста и кукуруза.
По этой программе глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Гуров в декабре 2024 года подал заявку в районную администрацию Большесолдатского района Курской области на получение в аренду участка площадью 240 тыс. кв. м под растениеводство. Но местные власти 20 января 2025 года ответили уклончиво — признав возможность передачи участка без торгов, администрация предложила вернуться к этому вопросу после окончания режима КТО в регионе.
Александр Гуров счел это необоснованным уклонением от заключения договора и оспорил его в суде. Первая инстанция признала отказ чиновников незаконным и обязала районную администрацию в двухнедельный срок заключить с предпринимателем договор аренды.
Но по жалобам областной прокуратуры и местной компании «Курск-Агро», тоже претендовавшей на участок, апелляция отменила решение и отказала фермеру. По мнению апелляционного суда, заявка фермера соответствовала условиям льготы, но с 1 января 2025 года срок действия программы истек, поэтому землю передать без торгов больше нельзя. Эту логику поддержала и окружная кассация (см. “Ъ” от 19 октября). Тогда господин Гуров обратился в ВС, который встал на его сторону.
Как следует из определения экономколлегии ВС, при оспаривании решений и действий органов власти суды должны руководствоваться нормами права, действовавшими на момент возникновения отношений спорящих сторон, если иное не следует из закона. Фермер подал заявку на землю, пока льгота еще действовала, таким образом, успел попасть под программу. Последующее изменение регулирования — не повод отказывать в восстановлении нарушенного права, кроме случаев, когда к моменту рассмотрения дела законодательство прямо запрещает совершение запрашиваемых действий, пояснил ВС. Однако запрета на передачу этой земли без торгов не было ни на момент отказа администрации, ни на момент рассмотрения дела судом. Ссылки чиновников на обстановку в регионе ВС тоже не принял, поскольку власти так и не смогли представить доказательства того, как режим КТО мешает заявленной фермером деятельности на участке. В итоге экономколлегия обязала администрацию передать землю в аренду по льготе.
Опрошенные “Ъ” юристы считают позицию ВС обоснованной. Право на получение участка без торгов возникло у фермера именно в момент обращения в администрацию, и окончание программы через несколько дней не могло лишить его льготы, уверен старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. Иной подход, по его мнению, позволял бы органу власти намеренно затягивать с рассмотрением обращений, а затем отказывать со ссылкой на истечение срока программы.
В случае если воспользоваться льготой стало невозможным в силу появления законодательного запрета, предприниматель может потребовать возмещения убытков с местных властей, отмечает юрист практики по банкротству и арбитражным спорам АНП «Зенит» Алина Нургаянова.
Но основная сложность здесь связана с определением их размера, предупреждают эксперты. Реальный ущерб подтвердить вполне возможно, говорит Владислав Гейтс: «Это расходы на подготовку документов и судебную защиту, а также дополнительные затраты, если право аренды пришлось бы приобретать на торгах». Но упущенную выгоду от несостоявшейся сельхоздеятельности, по его словам, суды взыскивают значительно реже, для этого требуется доказать конкретные приготовления к ведению деятельности и обосновать расчет доходов с разумной степенью достоверности.
Как отмечает советник Land Law Firm Алена Дурнева, ВС и ранее придерживался схожей позиции в земельных спорах, в частности, при определении выкупной стоимости участков и реализации права на их льготный выкуп. Теперь, по ее словам, подход ВС может быть применен и в спорах о других временных мерах поддержки бизнеса, например, о продлении договоров аренды публичных земельных участков в рамках антикризисных мер 2020 и 2022 годов, а также о выкупе земли без торгов по специальным основаниям, действовавшим в 2022–2024 годах. Но не во всех случаях своевременная подача заявки дает право на саму льготу, предупреждает госпожа Нургаянова, имеет значение, для какого именно действия закон установил предельный срок и отвечал ли заявитель установленным условиям.