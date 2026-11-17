В Тамбовской области рассмотрят дело о платной помощи в подписании контракта на участие в СВО
Тамбовская прокуратура передала в суд дело о хищении 2,8 млн рублей у бойца СВО
Прокуратура Мичуринска Тамбовской области направила в Мичуринский горсуд уголовное дело о хищении у участника СВО 2,8 млн руб., которые он получил после подписания контракта на военную службу. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, фигурантами выступают Золотой Шашленко и Игорь Ерофеев.
В основу уголовного дела легли события октября 2025 года. Как стало известно «Ъ-Черноземье», тамбовчане познакомились с будущим участником СВО в Москве. Они предложили потерпевшему помочь с заключением контракта, но убедили его в том, что процедура платная. А после уговорили оформить на них доверенность на распоряжение его деньгами якобы для их сохранности и оформления необходимых документов.
В июле 2026 года суд признал военнослужащего погибшим. Фигуранты возместили ущерб его 23-летней дочери, которая выступает в деле потерпевшей. Согласно картотеке суда, заседание назначено на 26 ноября.
Случаи хищения средств у участников СВО не раз фиксировались и в других регионах Черноземья. Так, накануне Ленинский райсуд Воронежа заключил под стражу полицейского, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве группой лиц. По версии следствия, они похитили 2,1 млн руб. у гражданина, заключившего с Минобороны РФ контракт на прохождение военной службы.