В основу уголовного дела легли события октября 2025 года. Как стало известно «Ъ-Черноземье», тамбовчане познакомились с будущим участником СВО в Москве. Они предложили потерпевшему помочь с заключением контракта, но убедили его в том, что процедура платная. А после уговорили оформить на них доверенность на распоряжение его деньгами якобы для их сохранности и оформления необходимых документов.