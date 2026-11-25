— Объединение специалистов было необходимо потому, что задача лежит на стыке нескольких дисциплин и ни один метод в отдельности не дает полной картины. Микробиологи культивировали Staphylococcus aureus, оценивали чувствительность к ванкомицину, рост колоний, влияние температуры и рассчитывали расчетную LD50 по подавлению роста. Морфологи и патоморфологи проводили гистологическое и морфометрическое исследование кости, оценивали локальное воспаление и регенерацию. Хирурги и онкологи обеспечивали корректную модель остеомиелита, доступ к костному каналу, локальное нагревание и наблюдение за животными. Инженеры разрабатывали и обеспечивали работу комплекса локальной гипертермии, гибкого нагревателя и теплоизоляции, без чего невозможно было бы дозировать температуру. Биостатистики отвечали за анализ неоднородных, порядковых и малых выборок, включая смешанные модели, бутстреп и контроль множественных сравнений.