Температурный режим
Можно ли нагреванием вылечить остеомиелит
Остеомиелит — инфекционное воспаление кости — до сих пор плохо поддается лечению. Антибиотики с трудом достигают очага в кости, а биопленки, некротические участки и устойчивые формы бактерий поддерживают инфекцию. Ученые ищут способ усилить лечение без ущерба для самой костной ткани.
Как проходило исследование новых методов лечения, зачем была собрана междисциплинарная команда и что нужно для продолжения работы, «Ъ-Науке» рассказал ассистент кафедры морфологии и общей патологии Сибирского медуниверситета, участник исследования Темур Насибов.
— Почему остеомиелит остается трудной задачей, несмотря на десятилетия применения антибиотиков? Что в этом заболевании делает стандартную антибактериальную терапию недостаточной?
— Остеомиелит остается трудной задачей потому, что стандартная антибактериальная терапия плохо достигает очага в кости и не всегда устраняет персистирующую инфекцию. Кость — это высокоминерализованная ткань с низкой проницаемостью, поэтому системно введенный препарат распределяется в ней неравномерно; дополнительно значимую роль играют биопленки, устойчивые формы бактерий, включая штаммы с промежуточной и высокой устойчивостью к антибиотикам, а также сохраняющиеся некротические и аваскулярные участки. Даже однократное введение ванкомицина (распространенный антибиотик для лечения остеомиелита) в высокой дозе не всегда подавляет инфекцию, а длительные курсы лечения существенно влияют на качество жизни пациентов.
— Какие анатомические и физиологические особенности кости затрудняют лечение инфекции? Как отсутствие развитого кровоснабжения и повышение давления внутри кости влияют на доступность очага для препаратов и защитных клеток организма?
— Кость одновременно является плотным минерализованным барьером и тканью с ограниченным и легко нарушаемым кровоснабжением. В очаге остеомиелита часто формируются некрозы, секвестры и биопленки, то есть зоны, куда антибиотик и иммунные клетки проникают плохо. Воспалительный отек и клеточный инфильтрат в замкнутом медуллярном канале повышают внутрикостное давление, сдавливают микрососуды и усугубляют ишемию; это еще больше снижает доставку препарата и защитных клеток, поддерживает гипоксию и создает условия для персистенции бактерий.
— Зачем для изучения локального нагревания кости понадобилось объединить морфологов, микробиологов, хирургов, онкологов, инженеров и биостатистиков? Какие задачи в этом проекте решал каждый из них?
— Объединение специалистов было необходимо потому, что задача лежит на стыке нескольких дисциплин и ни один метод в отдельности не дает полной картины. Микробиологи культивировали Staphylococcus aureus, оценивали чувствительность к ванкомицину, рост колоний, влияние температуры и рассчитывали расчетную LD50 по подавлению роста. Морфологи и патоморфологи проводили гистологическое и морфометрическое исследование кости, оценивали локальное воспаление и регенерацию. Хирурги и онкологи обеспечивали корректную модель остеомиелита, доступ к костному каналу, локальное нагревание и наблюдение за животными. Инженеры разрабатывали и обеспечивали работу комплекса локальной гипертермии, гибкого нагревателя и теплоизоляции, без чего невозможно было бы дозировать температуру. Биостатистики отвечали за анализ неоднородных, порядковых и малых выборок, включая смешанные модели, бутстреп и контроль множественных сравнений.
— Что показало нагревание при 45°C? Как авторы объясняют замедление роста бактерий при этой температуре и одновременное усиление восстановления костной ткани?
— При 45°C в культуре наблюдалось постепенное подавление роста: значимое снижение числа колониеобразующих единиц после 45 мин., отсутствие роста после 60 мин.
В эксперименте на крысах локальное нагревание проводили 20 мин., то есть экспозиция была меньше расчетной LD50, но локальное воспаление снижалось, а регенерация усиливалась: дефект закрывался пластинчатой костью, появлялись костные трабекулы и активные остеобласты.
Авторы объясняют это сочетанием нескольких эффектов. Для Staphylococcus aureus оптимальная температура — около 37°C, а сублетальный нагрев до 43–48°C вызывает задержку роста, транскриптомные изменения, подавление синтеза пуринов, пиримидинов и аминоацил-тРНК-синтетаз, а также может повреждать внеклеточный матрикс биопленки и повышать проницаемость мембран. При этом умеренный нагрев 41–46°C стимулирует остеогенез и минерализацию. Поэтому эффект при 45°C — это комбинация прямого эффекта подавления бактерий с модуляцией локального воспаления и репарации.
— Почему нагревание при 60°C оказалось непригодным, хотя уничтожает бактерии быстрее? Что происходит с клетками и матриксом кости при более высокой температуре?
— При 60°C быстрый бактерицидный эффект достигается потому, что температура выше 55–60°C повреждает мембраны и способствует денатурации белков; в культуре уже через 15 мин. подавление достигало 95%, через 30 мин. роста не наблюдалось. Однако в кости такая температура вызывает коагуляционный некроз и повреждение коллагена, нарушение целостности мембран клеток; мезенхимальные стромальные клетки могут терять способность к дифференцировке уже после 1 мин. воздействия, остеобласты и остеоциты погибают. В эксперименте 60°C повышали системное воспаление, животные не набирали вес, локально сохранялись некрозы, гной и секвестры. Поэтому 60°C как лечебный режим при инфекции кости авторы считают непригодным: бактерии погибают быстро, но повреждаются клетки и матрикс кости, а системный воспалительный ответ усиливается.
— Как авторы объясняют результат сочетания ванкомицина с нагреванием при 45°C? Почему комбинация с антибиотиком ослабила эффект, который гипертермия показала в монорежиме?
— Сочетание ванкомицина с 45°C неожиданно (для авторов) ослабило локальный регенеративный эффект монотерапии гипертермией. При этом системное действие антибиотика сохранялось. Авторы не сводят это к одной причине и обсуждают несколько механизмов. Ванкомицин термически нестабилен и может деградировать при температуре около 50°C, поэтому локальный нагрев мог снизить его эффективную концентрацию в очаге, сохранив системную активность; также продукт деградации ванкомицина обладает цитотоксическими свойствами. Кроме того, и гипертермия, и ванкомицин обладают иммуномодулирующим действием, а провоспалительные цитокины могут удлинять фазу остеолиза и тормозить ремоделирование кости.
— Какие исследования авторы считают необходимыми для продолжения работы? Что даст повторение лечения с разными дозами антибиотика, проверка режимов и длительности нагревания, изучение концентрации препарата в нагретой кости и влияния на биопленки?
— Для продолжения работы авторы считают необходимым прежде всего устранить ограничения дизайна исследования: использовать многократное введение ванкомицина, приближенное к клиническим схемам; измерять концентрацию препарата в плазме и костной ткани, чтобы понять, достигается ли она выше минимальной ингибирующей концентрации в очаге; увеличить выборку и применить более точные методы. Кроме того, необходимы проверка разных доз антибиотика, режимов и длительности нагревания, изучение влияния на биопленки и подтверждение результатов в более крупных контролируемых исследованиях. Это даст ответ на ключевой вопрос: можно ли сделать комбинацию гипертермии и антибиотика предсказуемой, а не зависящей от локальной инактивации препарата и иммуномодуляции?
— Как метод локального нагревания может быть встроен в клиническую практику, если подтвердится? Как технически могла бы выглядеть процедура и что для нее должно появиться в медицинском учреждении?
— Если метод подтвердится, локальное нагревание логичнее всего встроить в клиническую практику как интраоперационный адъювант после хирургической санации очага, а не как самостоятельную замену антибиотикам или операции. Технически процедура может выглядеть так: после доступа к пораженному участку кости и удаления некротических тканей на кость накладывают гибкий нагреватель, окружающие мягкие ткани защищают теплоизолятором, температуру контролируют датчиками и выдерживают заданный режим — например, 45°C в течение 20–25 мин.,— после чего рану ушивают. Для этого в медицинском учреждении должны появиться локальный гипертермический комплекс с обратной связью по температуре, стерилизуемые или одноразовые нагреватели, теплоизоляторы, термодатчики, протокол процедуры и обученный персонал. Пока это доклиническая концепция, но технически она ближе всего к интраоперационной локальной гипертермии.
— Какие барьеры стоят между доклиническим результатом и клиническим применением? Что можно сказать о перспективах снижения числа ампутаций и сокращения использования антибиотиков?
— Сейчас результат исследования — это скорее доказательство принципа на животных, чем готовый клинический метод. Чтобы локальное нагревание могло войти в практику, нужно пройти несколько барьеров: остаются вопросы безопасности и воспроизводимости локального нагрева, различий между крысой и человеком, гетерогенности остеомиелита и биопленок, а также регуляторные и технические требования к медицинскому устройству. В перспективе метод может снизить выраженность локального и системного воспаления и улучшить регенерацию кости, что теоретически способно уменьшить тяжесть операций и риск ампутаций. Сокращение использования антибиотиков пока не обсуждается, наоборот, комбинация с нагревом может быть полезна прежде всего для профилактики септицемии. Поэтому наиболее реалистичная перспектива — не полный отказ от антибиотиков, а более точное сочетание локальной гипертермии, хирургической обработки и правильно подобранной системной терапии (доза и длительность лечения).