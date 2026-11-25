Не кипятитесь!
Как контролировать температуру в технологических системах
Кипение — физический процесс, с которым сталкивался любой человек, который когда-то ставил чайник на плиту. Однако, как это ни странно, для науки этот процесс еще не до конца ясен и общепризнанной модели того, что происходит в кипящем чайнике, не существует.
Кипение — весьма эффективный механизм переноса тепла, но в атомных реакторах типа ВВЭР объемное кипение недопустимо. Кроме того, при больших тепловых потоках кипение может привести к кризису теплоотдачи, при котором может произойти плавление тепловыделяющих элементов.
Как прогнозировать закипание жидкости и кризис теплообмена, «Ъ-Наука» беседует с доцентом кафедры теплофизики НИЯУ МИФИ, руководителем лаборатории теплогидравлики и физики кипения НИЯУ МИФИ Кириллом Куценко.
— Кирилл Владленович, чем занимается ваша лаборатория?
— Мы занимаемся диагностикой закипания, режимов кипения и наступления кризиса теплоотдачи, а также процессами тепломассопереноса в многофазных средах.
— А что такое «кризис теплоотдачи»?
— Это очень опасное явление, когда в активных зонах атомных реакторов или в другом энергонапряженном оборудовании происходит резкое ухудшение теплоотдачи за счет запаривания тепловыделяющего элемента. В этом случае температура нагревателя — а это может быть любой нагреватель, например тепловыделяющий элемент в ядерном реакторе,— будет резко расти вплоть до его расплавления.
Физическая природа кризиса теплоотдачи примерно такая: когда количество центров парообразования становится достаточно большим, то образуется паровая пленка, которая не дает теплоносителю контактировать с теплоотдающей поверхностью. Образуется низкотеплопроводный паровой чулок, и передача тепла к теплоносителю резко уменьшается, что приводит к росту температуры тепловыделяющего элемента.
— Итак, по вашим словам, в каких-то случаях центров парообразования в жидкости может быть слишком много, а в каких-то — не очень. От чего это зависит?
— Это зависит от самой теплоотдающей поверхности, ее температуры, теплового потока, свойств жидкости, скорости ее течения, теплоносителя и паросодержания в потоке, от давления и целого ряда других факторов.
— Что же делать, чтобы кризис не наступил?
— Необходимо иметь приборы и методики, которые позволяют осуществлять раннюю диагностику закипания теплоносителя и наступления кризиса теплоотдачи. Как раз на нашей кафедре разрабатываются методики такой диагностики и прогнозирования. Они основаны на предсказании наступления кризиса по статистическому и амплитудно-частотному анализу флуктуаций температуры теплоотдающей поверхности.
Оказывается, эти флуктуации температуры несут очень полезную информацию о режимах теплообмена и позволяют определять не только режимы течения теплоносителя, но и его закипание и наступление кризиса теплоотдачи в реальном времени. На основе разработанных методик и теорий мы можем не только диагностировать закипание теплоносителя и наступление кризиса теплообмена, но и предсказывать вероятность появления этих явлений до момента их возникновения.
— Теории были разработаны тоже в вашей группе?
— Да, мы разработали модели и проверили их на различных теплоносителях (жидкий азот и вода при вынужденной и естественной циркуляции). Для экспериментальной проверки гипотез мы сделали теплогидравлический стенд. Хочу отметить активное участие в исследованиях нашего коллеги, доцента Максима Делова, который сейчас получил грант РНФ на продолжение этих исследований.
— В реализуемом «Росатомом» проекте «Прорыв» в качестве теплоносителя используется не вода, а расплавленные тяжелые металлы. Может ли там пригодиться ваша методика?
— Я думаю, что наша методика носит универсальный характер. Вообще, в реакторах с тяжелым теплоносителем (натрий, свинец, висмут, эвтектики) предполагается, что теплоноситель не должен закипать, отведение тепла с поверхности происходит за счет конвекции.
Я думаю, что наша методика может быть использована и для проекта «Прорыв», и вообще для быстрых реакторов. Но для этого нужно, конечно, проводить эксперименты. У нас такой экспериментальной базы с жидкими металлическими теплоносителями в МИФИ нет. Но в принципе теория позволяет ее применять к любым жидкостям, в том числе и к криогенным жидкостям, используемым для охлаждения сверхпроводящих магнитов. Там тоже такие проблемы возникают. Методики отработаны, модели созданы, и сейчас мы достаточно успешно работаем, используя данные, полученные от организаций-партнеров — НИКИЭТ и «Гидропресс». Там тоже есть стенды, которые обеспечивают более высокое давление жидкости, чем наш стенд. Мы опробовали наши методики у них и получили экспериментальные результаты, подтверждающие наши гипотезы.
— Какова конечная цель ваших разработок?
— Основная задача — сделать «советчика» для оператора атомной станции, работающего в реальном времени, для диагностики и прогнозирования закипания и наступления кризиса теплоотдачи.
— Этот советчик — искусственный интеллект?
— Мы разрабатываем его, в том числе и на искусственном интеллекте, но пока у нас идет моделирование и набор экспериментальных данных.
— Для решения вашей задачи требуется разработка какого-то особого софта?
— Да, сейчас наши усилия как раз направлены на то, чтобы этот софт разработать. Главное условие — он должен быть быстродействующим.
— Каковы главные симптомы приближения кризиса?
— Как я уже говорил, мы анализируем флуктуации температуры на теплоотдающей поверхности. С наступлением закипания и кризиса теплоотдачи меняются амплитудно-частотные и статистические характеристики флуктуаций температуры. Также мы пытаемся найти корреляции между флуктуациями давления, расхода и температуры теплоотдающей поверхности. Это очень важно, поскольку в энергетических реакторах температура на поверхности тепловыделяющих элементов измеряется только при научно-исследовательских испытаниях, пусконаладочных работах или на специально оборудованных экспериментальных сборках, а расход и давление измеряются всегда.
— А в современных реальных атомных станциях существуют приборы, которые могут измерять эти амплитудно-частотные характеристики?
— Нет, и наша задача — такой прибор создать. Пока же мы находимся на стадии апробации методики, а в дальнейшем перед нами встанет задача разработать прибор, который позволяет диагностировать закипание и наступление кризиса теплоотдачи.
— Сейчас на реальных атомных станциях такого прибора нет, ваша диагностика не применяется, но тем не менее аварии не происходят.
— Они не происходят по одной простой причине: у АЭС есть коэффициент запаса на кризис — «два» или около того. Все ядерные реакторы практически не догружены до своего максимально возможного потенциала. Но если мы хоть на несколько процентов повысим их мощность, это принесет большую прибыль.
— Кипение — процесс, который всем знаком, он наблюдается в любом чайнике. Можно ли сказать, что для физики этот процесс уже понятен и прозрачен?
— Вы удивитесь, но нет. Есть много моделей кипения. Их, может быть, десятка полтора-два. Но когда их очень много, это означает, что одной действующей, рабочей модели нет. Эти модели по-разному работают в разных условиях. Для одной жидкости можно использовать одну модель, для другой жидкости — другую. Но общепризнанной модели нет.
— Требуется ли для понимания процесса кипения знание квантовых явлений?
— Скорее всего, нет. Но все равно тут надо понимать, что мы имеем дело с очень сложными стохастическими процессами, связанными в том числе и с турбулентностью. Моделей турбулентности тоже существует несколько, и они требуют совершенно других подходов в математике.
— Как вы полагаете, где ваши методики могут быть применены за пределами атомной энергетики?
— Мы очень долго работали над диагностикой закипания жидкого гелия и жидкого азота, то есть криогенных жидкостей. Криогенные жидкости используются при создании сверхпроводящих магнитных систем, которые используются в больших ускорителях.
Для того чтобы создать большое магнитное поле, необходимы большие токи, а когда есть большие токи, возникает большое тепловыделение, поэтому необходимо использовать сверхпроводник. А если вы используете сверхпроводники, вы можете столкнуться с его переходом из сверхпроводящего состояния в резистивное. Это будет существенно нестационарный процесс, то есть неконтролируемо начнет расти тепловая мощность. Тут тоже важно диагностировать наступление кризиса и понимать, как должна сработать автоматика.
Также важным направлением является охлаждение специальными жидкостями чипов в микроэлектронике для повышения их производительности.