Я думаю, что наша методика может быть использована и для проекта «Прорыв», и вообще для быстрых реакторов. Но для этого нужно, конечно, проводить эксперименты. У нас такой экспериментальной базы с жидкими металлическими теплоносителями в МИФИ нет. Но в принципе теория позволяет ее применять к любым жидкостям, в том числе и к криогенным жидкостям, используемым для охлаждения сверхпроводящих магнитов. Там тоже такие проблемы возникают. Методики отработаны, модели созданы, и сейчас мы достаточно успешно работаем, используя данные, полученные от организаций-партнеров — НИКИЭТ и «Гидропресс». Там тоже есть стенды, которые обеспечивают более высокое давление жидкости, чем наш стенд. Мы опробовали наши методики у них и получили экспериментальные результаты, подтверждающие наши гипотезы.